Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии

сегодня, 20:26
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» в матче 32-го тура АПЛ (0:3).

На 34-й минуте Нико О’Райли открыл счет, а спустя шесть минут Марк Гуэхи удвоил преимущество гостей. Жереми Доку на 68-й довел счет до крупного.

«Челси» занимает 6-е место (48 очков). «Манчестер Сити» идет 2-м (64 балла).

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:59
Чемпионская интрига до конца тура , и за зону лч интересно, и кто вылетит тоже там внизу и шпоры и молотки , так что будет интересно наблюдать.
azkan
сегодня в 21:54
Всё случилось во втором тайме. Гол ОРайли на 51 минуте.
DXTK
DXTK ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 21:43, ред.
Тяжело фанатам Челси без русского Ромки живется.......... спс британскому правительству за это........


PS А нынешнее руководство Челси с Боули.....ничему не учится.......видимо смена Тухеля на Поттера было мало.........решили наступить на одни и те же грабли Мареску на Росеньера......... взяли очередного английского бездаря...... а Лэмпард уже не придет он Ковентри выводит в АПЛ......
CCCP1922
сегодня в 21:42
МС имеет шансы на чемпионство
25процентный клоун
сегодня в 21:34
Неужели мы увидим старый добрый АПЛ с чемпионской интригой
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Termez Zidan (раскрыть)
сегодня в 21:24
дважды.
в январе и марте 2026 года Хусанов был признан лучшим игроком месяца.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 21:03
Гениальное руководство Челси,которая назначает каждого следующего тренера, хуже предыдущего привело Челси к глубочайшему кризису в истории клуба. Я болею за Челси с времён Виалли и Гуллита, но такого разобранного Челси без ответственного Челси и еле живого Челси я не помню.
Да в 90е Челси то же часто был ближе к середине таблицы,чем к тройке,но так команда не тратила столько денег на трансферы и играла очень весело.
Знаете какая главная проблема Челси,даже не росеньор который вообще не тренер уровня Челси, главная проблема это самодуры спорт директора и руководство неадекватное.
Termez Zidan
Termez Zidan ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:56
В марте Хусанов стал лучшим игроком месяца в апл
azkan
сегодня в 20:52, ред.
Второй тайм МС просто уничтожили синих!
Челси просто забыли выйти на второй тайм. В начале второго сити засели в штрафной Челси. И пошли ошибки в защите у синих. У них не было навыков отодвинуть игру, перейти хотябы в центр обороны. Победа справедливая МС.
А как Челси все хорошо начали в первом тайме. И вроде к голу они были близки. А в конце пошли звоночки. Не учел это Розеньор! И в начале второго пошел разгром.
У молодого тренера не было никаких идей не было не то что, перевернуть игру, даже отодвинуть от своих ворот. Не было игрока который повел бы команду. Энцо Фернандес вроде был таким, а его по усмотрению руководства Росеньор посадил на скамейку. А потом в спешке всех начал менять. И даже Кайседо. Вот и получили разгромный результат. Рад за Хусанова. Отличная игра! И респект за попытку пробить из-за штрафного, жаль не попал, а была бы гол-бомба!
Нас ждет удивительная гонка за АПЛ! Тем более шейхи заработали +3 по забитым и пропущенным.
А Челси с такой игрой и психологией и Лига Европы будет за счастье!
Drosmo
сегодня в 20:51, ред.
Ну вот, осечка Арсенала и уверенная победа Сити сокращают разрыв между ними до 6 очков, и это при том что у горожан имеется игра в запасе. А значит потенциально этот разрыв может вполне составлять всего три очка, а это уже расстояние вытянутой руки. А впереди ещё целых шесть игр в чемпионате, а следующая игра и вовсе очная между МС и Арсеналом, ещё и дома у Сити.

И в этой гонке горожане уже видятся более уверенными претендентами на титул, так как терять им нечего, и они могут все силы бросить на АПЛ, что успешно и делают. А подопечные Артеты вынуждены разрываться между АПЛ и ЛЧ. И тут вполне может сработать поговорка о двух зайцах. Ещё и учитывая то, что канониры сильно начали проседать в игровом плане к концу сезона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:51
узбекский защитник МС хорош.
растет как игрок, и если травмы обойдут стороной, станет топ-игроком и лидером МС.
его длинные точные пасы уже наводят страх на соперника)))
впереди самый главный матч всего сезона.
Romeo 777
сегодня в 20:47
Ничего нового, все те же нелепые ошибки и привозы.
Dauletbek
сегодня в 20:42
Где-то говорят, что фанаты Арсенала болели за Челси в этом матче, а фанаты Челси болели за Сити против своей команды, чтобы уволили главного тренера быстрее...
Grizly88
сегодня в 20:37
Теперь есть у Сити шанс взять АПЛ
пират Елизаветы
сегодня в 20:37
с победой!!!
Шерки магия))
да, такой Сити больше заслуживает чемпионского титула.
посмотрим, что скажет Арсенал.
до встречи на Этихад, пушкарики))
ABir
сегодня в 20:37
Отставание от Арсенала уже не кажется пропастью.
Nenash
сегодня в 20:35
Ужас для Арсенала. И по результату, и по счёту.. ☝️
Горожане
сегодня в 20:30
Такими успехом - корону возьмём!
shur
сегодня в 20:28, ред.
...легко,непринуждённо,на классе!!!
sihafazatron
сегодня в 20:28
Почти весь сезон мс проваливал вторые таймы, а уже которую игру все наоборот.
Первые 45 мин равные, а после перерыва играли только горожане.
Сити с победой, ждем игру с Арсеналом!!))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 