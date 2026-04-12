«Манчестер Сити» крупно обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» в матче 32-го тура АПЛ (0:3).
На 34-й минуте Нико О’Райли открыл счет, а спустя шесть минут Марк Гуэхи удвоил преимущество гостей. Жереми Доку на 68-й довел счет до крупного.
«Челси» занимает 6-е место (48 очков). «Манчестер Сити» идет 2-м (64 балла).
И в этой гонке горожане уже видятся более уверенными претендентами на титул, так как терять им нечего, и они могут все силы бросить на АПЛ, что успешно и делают. А подопечные Артеты вынуждены разрываться между АПЛ и ЛЧ. И тут вполне может сработать поговорка о двух зайцах. Ещё и учитывая то, что канониры сильно начали проседать в игровом плане к концу сезона.
Челси просто забыли выйти на второй тайм. В начале второго сити засели в штрафной Челси. И пошли ошибки в защите у синих. У них не было навыков отодвинуть игру, перейти хотябы в центр обороны. Победа справедливая МС.
А как Челси все хорошо начали в первом тайме. И вроде к голу они были близки. А в конце пошли звоночки. Не учел это Розеньор! И в начале второго пошел разгром.
У молодого тренера не было никаких идей не было не то что, перевернуть игру, даже отодвинуть от своих ворот. Не было игрока который повел бы команду. Энцо Фернандес вроде был таким, а его по усмотрению руководства Росеньор посадил на скамейку. А потом в спешке всех начал менять. И даже Кайседо. Вот и получили разгромный результат. Рад за Хусанова. Отличная игра! И респект за попытку пробить из-за штрафного, жаль не попал, а была бы гол-бомба!
Нас ждет удивительная гонка за АПЛ! Тем более шейхи заработали +3 по забитым и пропущенным.
А Челси с такой игрой и психологией и Лига Европы будет за счастье!
Да в 90е Челси то же часто был ближе к середине таблицы,чем к тройке,но так команда не тратила столько денег на трансферы и играла очень весело.
Знаете какая главная проблема Челси,даже не росеньор который вообще не тренер уровня Челси, главная проблема это самодуры спорт директора и руководство неадекватное.
