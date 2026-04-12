Ямаль предложил руководству «Барселоны» подписать Осимхена

вчера, 23:27

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выразил заинтересованность в усилении атакующей линии клуба звездным форвардом в летнее трансферное окно.

По информации источника, 18-летний футболист уведомил руководство «сине-гранатовых», что приоритетным кандидатом на эту позицию он считает нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена.

В текущем сезоне нигерийский форвард в 29 матчах во всех турнирах он забил 19 мячей и отметился 7 голевыми передачами.

пират Елизаветы
сегодня в 01:12
Осимхен форвард могучий и мастер высшей пробы))
но только что Барса предложила Левандовски контракт на 1 год с снижением зарплаты...
Шишанутый
сегодня в 00:24
Достойная смена гному у Барсы подрастает. Тот вогнал клуб в огромные долги а этот его доведет до банкротства. 👌
Capral
вчера в 23:47
Ну всё, началось. А вообще, сказали бы прямо- не предложил, а потребовал. Ну ничего, то ли еще будет- ой- ой- ой, как пела А.Пугачева................................
CCCP1922
вчера в 23:47
Он и зарплату будет назначать скоро...
25процентный клоун
вчера в 23:35, ред.
Решил поиграть в гномик. Помним чем закончилась та эпоха.
STVA 1
вчера в 23:29, ред.
А он сам деньги выделит? Малец охренел конечно!
