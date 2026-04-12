Ямаль предложил руководству «Барселоны» подписать Осимхена

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выразил заинтересованность в усилении атакующей линии клуба звездным форвардом в летнее трансферное окно.
По информации источника, 18-летний футболист уведомил руководство «сине-гранатовых», что приоритетным кандидатом на эту позицию он считает нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена.
В текущем сезоне нигерийский форвард в 29 матчах во всех турнирах он забил 19 мячей и отметился 7 голевыми передачами.
но только что Барса предложила Левандовски контракт на 1 год с снижением зарплаты...
