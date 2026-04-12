Семак: «Красной карточки не было абсолютно. Педро играл в мяч, убрал ногу»

Главный тренер «Зенита» выразил недовольство судейством в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Наставник «сине-бело-голубых» считает, что красная карточка нападающему на 78-й минуте была ошибочной.

Жалко, что трактовки и судья испортили игру. Красной карточки не было абсолютно. Педро играл в мяч, убрал ногу. Мне непонятно, откуда красная карточка. Мы привыкли. Трактовки очень сложные. С «Динамо» Соболеву попали в лицо — это не пенальти. И это правильное решение. Со «Спартаком» коснулись игрока, пенальти — и это правильное решение. Я не понимаю. Многие тренеры этого не понимают. Вы же видите, Мажич трактует моменты, спрашивает, где последовательность. Хотелось бы больше говорить про игру. Очень хочется, чтобы наши руководители внесли ясность в этом вопросе. Если бы не удаление, посмотрели бы еще 20 минут хорошего футбола.