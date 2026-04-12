Италия может получить вакантное место на ЧМ-2026 в случае снятия Ирана

Международная федерация футбола начала подготовку плана действий на случай снятия сборной Ирана с предстоящего чемпионата мира из-за эскалации конфликта с США и Израилем.
По данным источника, одним из приоритетных вариантов является проведение специального межконтинентального плей-офф.
В мини-турнире могут принять участие по две лучшие сборные из Европы и Азии среди тех, кто не смог квалифицироваться напрямую. Сообщается, что благодаря высокому положению в рейтинге ФИФА, основным кандидатом на вакантное место от Европы станет сборная Италии.