Италия может получить вакантное место на ЧМ-2026 в случае снятия Ирана

вчера, 23:56

Международная федерация футбола начала подготовку плана действий на случай снятия сборной Ирана с предстоящего чемпионата мира из-за эскалации конфликта с США и Израилем.

По данным источника, одним из приоритетных вариантов является проведение специального межконтинентального плей-офф.

В мини-турнире могут принять участие по две лучшие сборные из Европы и Азии среди тех, кто не смог квалифицироваться напрямую. Сообщается, что благодаря высокому положению в рейтинге ФИФА, основным кандидатом на вакантное место от Европы станет сборная Италии.

Иран  Италия
Перевод с goal.com Фото: Сайт theguardian
