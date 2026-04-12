Италия может получить вакантное место на ЧМ-2026 в случае снятия Ирана

вчера, 23:56

Международная федерация футбола начала подготовку плана действий на случай снятия сборной Ирана с предстоящего чемпионата мира из-за эскалации конфликта с США и Израилем.

По данным источника, одним из приоритетных вариантов является проведение специального межконтинентального плей-офф.