Челестини продолжит работу в ЦСКА до конца сезона

сегодня, 00:34

По информации журналиста Ивана Карпова, ЦСКА не планирует отправлять Фабио Челестини в отставку до завершения текущего чемпионата.

Руководство клуба решило дождаться лета из-за отсутствия готовой замены и высокой неустойки, которая сейчас превышает 2 млн евро.

По окончании чемпионата сумма компенсации может снизиться до 300–600 тысяч евро в зависимости от итогового места в таблице.

Также в пользу тренера сыграли некритичное турнирное положение и урегулирование конфликта с защитником Мойзесом. Тем не менее, клуб уже начал поиск нового специалиста на следующий сезон.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:20, ред.
Размер неустойки зависит от итогового места в таблице. Вот это более менее разумный менеджмент, хотя я бы штрафовал вообще наоборот тренера который не смог достичь поставленных целей. Но почему в Лукойле хотя бы как в ЦСКА не попробуют? Нет блин мы будем каждому проходимцу платить по полной пока он добивает нашу команду, спохватимся когда закончим в зоне стыков.
Capral
Capral
сегодня в 00:56, ред.
Я не очень компетентен в проблемах ЦСКА, но свое мнение, по ряду вопросов выскажу. Наказание Мойзеса считаю неправильным или даже глупым, не педагогическим. Мойзес- очень дисциплинированный защитник, в плане игровых действий. Это не Скопинцев, который бежит в атаку, бросает позицию, не возвращается и тп. Кроме всего, Мойзес неплох в подключениях и отборах.

Но да, последнее время он стал раздражителен и психологически неустойчив. Но в этом случае имеется ряд других воспитательных мер. Считаю, наказание игрока предельно жестким и несправедливым. Что касается Челистини, то вначале своей работы в ЦСКА, армейцы, как ни одна другая команда придерживалась строгой игровой дисциплины. Да, ЦСКА играл в оборонительный, выжидающий, но строгий футбол, который приносил результат...

На мой взгляд, проблемы ЦСКА лежат в плоскости психологии, но не в игровых. То, что в рамках трансферов были допущены кардинальные ошибки, общеизвестно, и прежде всего приглашение Баринова, который не только не усилил игру, но и надломил её, сделал примитивной и упростил до предела. Если уж решили уволить Челестини, то почему не вернуть Федотова? Да, была неприятность, но её можно уладить, достойный компромисс с обеих сторон всегда приветствовался...
