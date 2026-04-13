Челестини продолжит работу в ЦСКА до конца сезона

По информации журналиста Ивана Карпова, ЦСКА не планирует отправлять Фабио Челестини в отставку до завершения текущего чемпионата.
Руководство клуба решило дождаться лета из-за отсутствия готовой замены и высокой неустойки, которая сейчас превышает 2 млн евро.
По окончании чемпионата сумма компенсации может снизиться до 300–600 тысяч евро в зависимости от итогового места в таблице.
Также в пользу тренера сыграли некритичное турнирное положение и урегулирование конфликта с защитником Мойзесом. Тем не менее, клуб уже начал поиск нового специалиста на следующий сезон.
Но да, последнее время он стал раздражителен и психологически неустойчив. Но в этом случае имеется ряд других воспитательных мер. Считаю, наказание игрока предельно жестким и несправедливым. Что касается Челистини, то вначале своей работы в ЦСКА, армейцы, как ни одна другая команда придерживалась строгой игровой дисциплины. Да, ЦСКА играл в оборонительный, выжидающий, но строгий футбол, который приносил результат...
На мой взгляд, проблемы ЦСКА лежат в плоскости психологии, но не в игровых. То, что в рамках трансферов были допущены кардинальные ошибки, общеизвестно, и прежде всего приглашение Баринова, который не только не усилил игру, но и надломил её, сделал примитивной и упростил до предела. Если уж решили уволить Челестини, то почему не вернуть Федотова? Да, была неприятность, но её можно уладить, достойный компромисс с обеих сторон всегда приветствовался...
Но да, последнее время он стал раздражителен и психологически неустойчив. Но в этом случае имеется ряд других воспитательных мер. Считаю, наказание игрока предельно жестким и несправедливым. Что касается Челистини, то вначале своей работы в ЦСКА, армейцы, как ни одна другая команда придерживалась строгой игровой дисциплины. Да, ЦСКА играл в оборонительный, выжидающий, но строгий футбол, который приносил результат...
На мой взгляд, проблемы ЦСКА лежат в плоскости психологии, но не в игровых. То, что в рамках трансферов были допущены кардинальные ошибки, общеизвестно, и прежде всего приглашение Баринова, который не только не усилил игру, но и надломил её, сделал примитивной и упростил до предела. Если уж решили уволить Челестини, то почему не вернуть Федотова? Да, была неприятность, но её можно уладить, достойный компромисс с обеих сторон всегда приветствовался...