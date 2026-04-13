Челестини продолжит работу в ЦСКА до конца сезона

1776029668

сегодня, 00:34

По информации журналиста Ивана Карпова, ЦСКА не планирует отправлять в отставку до завершения текущего чемпионата.

Руководство клуба решило дождаться лета из-за отсутствия готовой замены и высокой неустойки, которая сейчас превышает 2 млн евро.

По окончании чемпионата сумма компенсации может снизиться до 300–600 тысяч евро в зависимости от итогового места в таблице.

Также в пользу тренера сыграли некритичное турнирное положение и урегулирование конфликта с защитником . Тем не менее, клуб уже начал поиск нового специалиста на следующий сезон.