Крауч считает, что Кейн достоин «Золотого мяча»

сегодня, 09:40

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч заявил, что форвард «Баварии» Харри Кейн является одним из главных претендентов на «Золотой мяч» в 2026 году. Экс‑игрок отметил исключительные показатели 33‑летнего форварда в текущем сезоне: 52 гола и 6 ассистов в 46 официальных матчах.

На прошлой неделе «Бавария» одержала победу 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала», и Кейн вновь отметился забитым мячом, продемонстрировав решающее влияние в ключевой еврокубковой встрече.

Крауч подчеркнул, что в 2026 году нет одного абсолютно доминирующего игрока, но Кейн своим результативным взрывом выделяется среди прочих: «Харри забил около 49 голов в 40 играх. Это невероятно, не правда ли? Вы можете сказать, что Бундеслига не так сильна, но я видел матч в Мадриде, и они просто сокрушили соперника».

Де Дзерби: «У нас достаточно мастерства, чтобы преодолеть этот кризис»
Сегодня, 00:18
Гвардиола: «Без Лиги чемпионов команда выглядит свежее»
Вчера, 21:24
«Нам не нужно чудо». Флик высказался об ответном матче ЛЧ против «Атлетико»
11 апреля
«Это как удар в лицо». Артета отреагировал на поражение от «Борнмута»
11 апреля
Главный тренер «Лиона» об Эндрике: «Я недоволен его игрой»
11 апреля
Флик поддержал решение руководства направить жалобу на судейство в УЕФА
10 апреля
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:57
Согласен.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:56
...объективно судя, "Кому за тридцать" - вот это его наминация на ЗМ,
чем старше возраст, тем медленнее рост самого футбола в Мире!
Capral
Capral
сегодня в 09:52
Все зависит от того, как Кейн сыграет, не только в ЛЧ, но главным образом на предстоящем ЧМ. Голы в Бундесе, могут приблизить его, только к ЗБ, поскольку в борьбе за ЗМ они не сильно катируются и ценятся... Понятно, что Крауч топит за соотечественника, но надо быть объективным и реально оценивать ситуацию...
