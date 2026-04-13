Крауч считает, что Кейн достоин «Золотого мяча»

Бывший нападающий сборной Англии заявил, что форвард «Баварии» является одним из главных претендентов на «Золотой мяч» в 2026 году. Экс‑игрок отметил исключительные показатели 33‑летнего форварда в текущем сезоне: 52 гола и 6 ассистов в 46 официальных матчах.

На прошлой неделе «Бавария» одержала победу 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала», и Кейн вновь отметился забитым мячом, продемонстрировав решающее влияние в ключевой еврокубковой встрече.

Крауч подчеркнул, что в 2026 году нет одного абсолютно доминирующего игрока, но Кейн своим результативным взрывом выделяется среди прочих: «Харри забил около 49 голов в 40 играх. Это невероятно, не правда ли? Вы можете сказать, что Бундеслига не так сильна, но я видел матч в Мадриде, и они просто сокрушили соперника».