Экс-арбитр ФИФА Николаев поддержал удаление Педро в матче с «Краснодаром»

Бывший арбитр Международной федерации футбола ( ФИФА ) прокомментировал удаление игрока «Зенита» в матче РПЛ против «Краснодара». В концовке встречи бразилец грубо сыграл против .

Конечно, важно здесь, что [попадает] открытыми шипами, важно и место контакта. Если бы было со стопой, то желтая. Поскольку попадает конкретно в голень Сперцяну, то красная. То, что нога не стоит на земле, сберегло Сперцяна от перелома. Если у кого-то есть сомнения, то пусть посмотрят фотографию голени, которую выложил Сперцян. Для меня красная карточка правильная, я вполне поддерживаю решение Сергея Иванова, Сергея Чебана (арбитров VAR — прим.) и Сергея Карасева. Потому что не было другого выбора. Мы видим, куда попадает открытыми шипами Педро, это главный, на мой взгляд, аргумент за красную карточку.