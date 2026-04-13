Экс-арбитр ФИФА Николаев поддержал удаление Педро в матче с «Краснодаром»

сегодня, 10:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев прокомментировал удаление игрока «Зенита» Педро в матче РПЛ против «Краснодара». В концовке встречи бразилец грубо сыграл против Эдуарда Сперцяна.

Конечно, важно здесь, что [попадает] открытыми шипами, важно и место контакта. Если бы было со стопой, то желтая. Поскольку попадает конкретно в голень Сперцяну, то красная. То, что нога не стоит на земле, сберегло Сперцяна от перелома. Если у кого-то есть сомнения, то пусть посмотрят фотографию голени, которую выложил Сперцян. Для меня красная карточка правильная, я вполне поддерживаю решение Сергея Иванова, Сергея Чебана (арбитров VAR — прим.) и Сергея Карасева. Потому что не было другого выбора. Мы видим, куда попадает открытыми шипами Педро, это главный, на мой взгляд, аргумент за красную карточку.

Vilar
сегодня в 13:16
Можно долго спорить, а надо всем признать, что футбол очень сильно изменился. Скорей это не плохо: стал динамичным, атлетичным, увеличились скорости, мячи другие, наконец, люди другие. Да, это так, но основные правила игры остались неизменны. А на поверку атлетичность подменяется грубостью, играют футболисты не только ногами и головой, но и руками: соперники "обнимают" друг друга крепче, чем жён, толчки руками, перед подачей углового зачастую борьба, как на татами, судья не в состоянии за всеми уследить. Грязный "футбол" становится чуть ли не нормой. Посмотрел недавно, за что удалили Численко на ЧМ в 66 г. в игре с ФРГ, сейчас, в крайнем случае, ж.карта, а то и устным замечанием отделался бы. Эволюция футбола идёт полным ходом, она "16ь", не только из обезьяны сделала человека, но из футболиста делает регбиста.
RomM84
сегодня в 12:33
Я так понял матч вы не смотрели))
Bad Listener
сегодня в 11:59
Зато вся страна увидела как трусливый Краснодар в большинстве бережёт ничейку и убедилась ещё раз что достойного чемпионства клуба в стране нет
Capral
сегодня в 11:58
+100000000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Alex_67
сегодня в 11:57
Алексей Николаев, это тот, которого, после окончания карьеры судьи, не устроил портфель, предложенный РФС... Человек обиделся и нашёл себе работу на Матч ТВ — мы часто видим его, дающим оценки действиям арбитров в матчах, которые ещё не закончились.. Сейчас Николаев, не подумав, публично поддержал судейское решение, не выгодное Зениту. Он не учёл того, что Газпром контролирует Матч ТВ.
OniXonic
сегодня в 11:40, ред.
как посадить на КК соперника? лупануть ему со всей силы по подошве.
В мяч при этом играть не обязательно...
Futurista
сегодня в 11:33, ред.
Посидит на лавке пару матчей....мало ли у Зенита Педров?!...и не сосчитаешь!)...
blitz
сегодня в 11:29
А тут нечего и спорить на видео повторах все четко видно ,что Педро нарушает правила. Законная Красная карточка.
112910415
сегодня в 11:06
как-то так
Гость
