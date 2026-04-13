Колосков о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Красоты и мастерства было мало»

сегодня, 12:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

Игра с точки зрения напряжённости, самоотдачи, борьбы соответствовала местам, которые занимают команды, и уровню подготовленности.

К сожалению, мы не увидели того, что умеют футболисты. Команды старались не столько сами играть, сколько другим не давать.

Что касается результата, думаю, в целом он объективен. Ни одной команде не удалось превзойти другую в каком‑то компоненте. Может быть, только «Краснодар» физически выглядел получше, «Зенит» подустал.

В целом, показали максимум того, на что способны. Сейчас идёт борьба за золото, поэтому красоты и мастерства было мало.

Источник: Телеграм-канал «Матч ТВ-Новости» Фото: Константин Золин/ФК «Зенит»
blitz
сегодня в 13:56, ред.
Какая красота может быть, если Семак на второй тайм решил удерживать счёт первого тайма, как бы чего не вышло. Дословные слова Семака после потери очков.
"Во втором тайме старались перестраховаться, играли по результату,"
lotsman
сегодня в 13:43
Согласен с тем, что больше мешали сопернику, чем показывать свою игру. В результате чего игры на результат, игры в футбол, как таковой, не было. Была борьба с соперником больше нацеленная на то, чтобы помешать сопернику, чем на то, чтобы сделать результат. Никогда, на своём поле, Зенит не делал так мало ударов по воротам, всего 5 ударов. Итог закономерен. Борьба продолжается. Решаться всё будет в Москве.
112910415
сегодня в 13:43
совсем было не до красоты, ...
Capral
сегодня в 13:24
Это ожидаемо. Команды исповедуют разные стили, разные стратегию и тактику, разный подход к футболу. Я и не ждал особой красоты от этой игры, тем более, принимая во внимание цели команд- борьбу за чемпионство. Что касается качества игры, и тут всё понятно- российский футбол не советский, личностей мало, мастерства тоже... Это в советском футболе, матчи Спартака и киевлян ожидались с огромным интересом, потому что там, соперничали команды высочайшего класса, а главное- разные футбольные школы и направления. Это в советском футболе, матчи Спартака и тбилисцев в начале80-х определялись, как самые красивые в чемпионате. А сейчас всё проще, поэтому и футбол стал безликим, исчезла романтика и тп. Колоскова, который как никто понимает футбол, видел Великих тренеров прошлого, не должно удивлять происходящее. Ведь Семак- далеко не Бесков, а Мусаев- точно не Лобановский или Ахалкаци...........................................
Али Самаркандский
сегодня в 12:56
Естественно.Шла игра на результат.Никто не хотел проигрывать.
