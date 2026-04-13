Колосков о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Красоты и мастерства было мало»

Почетный президент РФС поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

Игра с точки зрения напряжённости, самоотдачи, борьбы соответствовала местам, которые занимают команды, и уровню подготовленности.

К сожалению, мы не увидели того, что умеют футболисты. Команды старались не столько сами играть, сколько другим не давать.

Что касается результата, думаю, в целом он объективен. Ни одной команде не удалось превзойти другую в каком‑то компоненте. Может быть, только «Краснодар» физически выглядел получше, «Зенит» подустал.

В целом, показали максимум того, на что способны. Сейчас идёт борьба за золото, поэтому красоты и мастерства было мало.