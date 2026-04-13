Мбаппе вернулся к тренировкам с «Реалом»

сегодня, 16:45

Нападающий вернулся к тренировкам с «Реалом». Французский форвард вышел на занятие с пластырем на брови, рассечение которой получил в матче против «Жироны», когда защитник Витор Рейс случайно ударил его локтем в штрафной на последних минутах встречи.

Ранее испанский клуб сообщал, что Мбаппе не тренировался из‑за необходимости обработки раны и общей предосторожности, однако теперь его снова заметили среди остального состава в подготовке к следующему матчу против «Баварии» в Лиге чемпионов.