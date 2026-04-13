Мбаппе вернулся к тренировкам с «Реалом»

сегодня, 16:45
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал15.04.2026 в 22:00 Не начался

Нападающий Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с «Реалом». Французский форвард вышел на занятие с пластырем на брови, рассечение которой получил в матче против «Жироны», когда защитник Витор Рейс случайно ударил его локтем в штрафной на последних минутах встречи.

Ранее испанский клуб сообщал, что Мбаппе не тренировался из‑за необходимости обработки раны и общей предосторожности, однако теперь его снова заметили среди остального состава в подготовке к следующему матчу против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Drosmo
Drosmo
сегодня в 17:43
Особенно понравилась фраза "когда защитник Витор Рейс случайно ударил его локтем в штрафной". Особенно нравится слово "случайно".

Помню в детстве, когда гоняли в футбол, постоянно была такая ситуация: кто-то нарушает правила, ударив или толкнув соперника, тот падает, корчится от боли и кричит: "Пенальти!". На что второй сразу отвечает: "Неумышленно!". И начинается долгий спор.

Так вот я смотрю испанские арбитры судят точно по тем же правилам, что и мы в детстве.
shur
shur
сегодня в 16:49
....может лучше было не возвращаться =))
c3c32yy3d4q7
c3c32yy3d4q7
сегодня в 16:47
Да уж... у нас царапину в детстве подорожником в две минуты лечили....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:47
Шрамы и пластыри украшают мужчину...
