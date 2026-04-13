«Локомотив» предложил Воробьёву новый контракт с повышением зарплаты

сегодня, 17:14

Руководство «Локомотива» планирует переподписать соглашение с нападающим Дмитрием Воробьёвым.

По информации источника, клуб готов предложить футболисту заработную плату в размере 10 млн рублей в месяц.

На текущий момент оклад 28-летнего форварда составляет 6 млн рублей, а действующий контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Сообщается, что представители игрока настаивают на более существенном увеличении выплат — до 15 млн рублей ежемесячно.

blitz
blitz
сегодня в 18:22
А что же Баринову не предлагали?
112910415
112910415
сегодня в 17:22, ред.
торг уместен !
ибо парень неожиданно всем нужен !
Гость
