Soccer.ru
Агент Батракова сообщил об отсутствии запросов по трансферу игрока

сегодня, 17:32

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил об отсутствии официальных запросов по трансферу игрока.

Говорить о конкретике можно тогда, когда в клуб пришло предложение. Но ни от «Порту», ни от другого клуба на букву «П» предложения не было. Я не знаю, откуда у Смолова такой инсайд.

Ранее экс-игрок сборной России Федор Смолов сообщил, что у 19-летнего хавбека уже есть предложение от неназванного зарубежного клуба «на букву „П"», уровень которого при этом ниже ПСЖ.

artem saribekyan 1
сегодня в 21:00
Смолов носит джинсы стоимостью в один миллион .
Видимо, на ту же сумму и ,,уток" разводит.
uvagdnabsrc3
сегодня в 20:31
Обычно агенты поддерживают всякие слухи, а этот вообще не при делах
CCCP1922
сегодня в 19:20
Странно, что к Батракову нет предложений...
lotsman
сегодня в 18:19
Замучили журналисты агента своими вопросами о трансфере Батракова.) Уж какой раз он отвечает - нету никаких предложений, ни от П, ни от Б.)
Гость
