Агент Батракова сообщил об отсутствии запросов по трансферу игрока

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил об отсутствии официальных запросов по трансферу игрока.
Говорить о конкретике можно тогда, когда в клуб пришло предложение. Но ни от «Порту», ни от другого клуба на букву «П» предложения не было. Я не знаю, откуда у Смолова такой инсайд.
Ранее экс-игрок сборной России Федор Смолов сообщил, что у 19-летнего хавбека уже есть предложение от неназванного зарубежного клуба «на букву „П"», уровень которого при этом ниже ПСЖ.
Видимо, на ту же сумму и ,,уток" разводит.
