Агент Батракова сообщил об отсутствии запросов по трансферу игрока

сегодня, 17:32

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» , заявил об отсутствии официальных запросов по трансферу игрока.

Говорить о конкретике можно тогда, когда в клуб пришло предложение. Но ни от «Порту», ни от другого клуба на букву «П» предложения не было. Я не знаю, откуда у Смолова такой инсайд.