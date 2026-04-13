«Реал» планирует продажу Гонсало Гарсии в летнее трансферное окно

Руководство мадридского «Реала» приняло решение по составу на предстоящий сезон. 22-летний нападающий Гонсало Гарсия не входит в долгосрочные планы тренерского штаба.
Клуб рассматривает вариант с полноценной продажей игрока, чтобы обеспечить ему необходимую игровую практику в другой команде.
В то же время «сливочные» исключили уход Эндрика. Несмотря на интерес других клубов, мадридцы впечатлены прогрессом 19-летнего бразильца, арендованного «Лионом», и рассчитывают на него в следующем сезоне.
