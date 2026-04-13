«Динамо» на последних минутах вырвало победу у «Акрона» в матче РПЛ

«Акрон» сыграл вничью с «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ (2:3).
На 20-й минуте Муми Нгамалё вывел «бело-голбых» вперёд, реализовав пенальти. На 33-й минуте вингер Артур Гомес удвоил преимущество гостей. На 42-й минуте голом отметился полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар. Жилсон Беншимол восстановил равенство на 88-й минуте, реализовав пенальти. На 90+5-й минуте Константин Тюкавин установил окончательный счет в матче.
«Акрон» занимает 12-е место (22 очка). «Динамо» идет 7-м (34 балла).
Динамо много забивает, на уровне лидеров
К тому же кубковая игра с краснодарскими некоторых так изнурила, что они даже
не поехали в Самару.
Битело, Касерес, Рубенс и Лунёв остались чилить дома, Тюкавин поначалу полировал лавку. Состав вышел почти резервный, с отсутствием костяка команды.
Положение тольяттинцев, в свою очередь, было иным- в прошедших 5 турах после рестарта сезона им довелось встретиться со Спартаком, ЦСКА, Локомотивом и злым Ахматом, потерять на этом много очков и оказаться в непосредственной близости от зоны вылета.
А для того ли, спрашивается, на Акроне строили серьёзный футбольный клуб, чтобы снова оказаться с ним в пердиве?)
Видимо нет, однако и у хозяев состав был не сильнейший, отсутствовали Джаковац, Неделчару и Хосонов, из которых только последний был в заявке.
Но зато в наличии был Дзюбиньо, а Артёмка всегда, независимо от клуба, цвета которого он представляет в данный момент, играет против нас с удвоенной энергией, уж не знаю почему именно против нас)
Не остался без результативного действия он и сегодня..
По игре в целом- Динамо начинает не на шутку веселить народ, практически
калькируя матчи с более слабыми соперниками. За последние туры второй случай
примерно по одному сценарию- легко повели два мяча- перестали играть-
в раздевалку получили одну ответку- во втором тайме вторую.
Затем протолкнули сами третью- а соперник.. ну, Оренбург успел забить свою
третью, а Акрону немного не хватило времени, не повезло парням..
Однако, сораДников с победой, хоть на этот раз)
