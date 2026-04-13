«Динамо» на последних минутах вырвало победу у «Акрона» в матче РПЛ

сегодня, 19:20
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Акрон» сыграл вничью с «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ (2:3).

На 20-й минуте Муми Нгамалё вывел «бело-голбых» вперёд, реализовав пенальти. На 33-й минуте вингер Артур Гомес удвоил преимущество гостей. На 42-й минуте голом отметился полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар. Жилсон Беншимол восстановил равенство на 88-й минуте, реализовав пенальти. На 90+5-й минуте Константин Тюкавин установил окончательный счет в матче.

«Акрон» занимает 12-е место (22 очка). «Динамо» идет 7-м (34 балла).

Дубли Тюрама и Думфриса принесли «Интеру» победу над «Комо»
Вчера, 23:41
«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ, Педро был удалён с поля
Вчера, 21:32
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии
Вчера, 20:26
«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
Вчера, 18:31
«Локомотив» ушёл от поражения в концовке матча против «Динамо» Мх
Вчера, 18:26
«Парма» и «Наполи» не выявили победителя в матче Серии А
Вчера, 18:18
Gotlib
сегодня в 21:01
После 2:0 Динамо перестало играть, пасовали мяч друг другу на ближайшего и поперёк поля без обострения, хотя как раз в это время нужно было добивать Акрон, так как он находился в нокдауне и не сопротивлялся. В итоге, вместо победы с крупным счётом чуть было её не упустили. Но хорошо, что у нас есть палочка-выручалочка - Тюкавин, который забивает из любого положения, даже нерабочей левой, в отличие от всяких Гладышевых, Нгамалë и т. д.
25процентный клоун
сегодня в 20:44, ред.
Надеюсь динамики перегонять в таблице Челестини
Динамо много забивает, на уровне лидеров
Борисыч1
сегодня в 20:27
Приятно, что у Команды появился характер - в который раз вырывают побеДу на последних минутах.
lotsman
сегодня в 20:21
Динамо с победой, выиграл матч, хотя болельщикам пришлось понервничать. Всё таки победный гол забил на последней секунде.
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 20:04
....опять это "ХОТЬ"....!
sihafazatron
сегодня в 19:59
Весной динамики весело играют))) с победой
Bad Listener
сегодня в 19:46
Чорт, надеялся будет тур где только Сочи 3 очка наберёт
баск
сегодня в 19:39
В сложившейся ситуации находить достаточно мотивации в чемпе игрокам Динамо довольно трудно, и по мере приближения чемпионата к финишу деструктивность будет только нарастать.

К тому же кубковая игра с краснодарскими некоторых так изнурила, что они даже
не поехали в Самару.
Битело, Касерес, Рубенс и Лунёв остались чилить дома, Тюкавин поначалу полировал лавку. Состав вышел почти резервный, с отсутствием костяка команды.

Положение тольяттинцев, в свою очередь, было иным- в прошедших 5 турах после рестарта сезона им довелось встретиться со Спартаком, ЦСКА, Локомотивом и злым Ахматом, потерять на этом много очков и оказаться в непосредственной близости от зоны вылета.

А для того ли, спрашивается, на Акроне строили серьёзный футбольный клуб, чтобы снова оказаться с ним в пердиве?)
Видимо нет, однако и у хозяев состав был не сильнейший, отсутствовали Джаковац, Неделчару и Хосонов, из которых только последний был в заявке.

Но зато в наличии был Дзюбиньо, а Артёмка всегда, независимо от клуба, цвета которого он представляет в данный момент, играет против нас с удвоенной энергией, уж не знаю почему именно против нас)
Не остался без результативного действия он и сегодня..

По игре в целом- Динамо начинает не на шутку веселить народ, практически
калькируя матчи с более слабыми соперниками. За последние туры второй случай
примерно по одному сценарию- легко повели два мяча- перестали играть-
в раздевалку получили одну ответку- во втором тайме вторую.

Затем протолкнули сами третью- а соперник.. ну, Оренбург успел забить свою
третью, а Акрону немного не хватило времени, не повезло парням..
Однако, сораДников с победой, хоть на этот раз)
Alex_67
сегодня в 19:24
Динамо умеет играть через "не могу"?
Гость
