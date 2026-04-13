Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыСША. МЛС 2026

Хамес Родригес оправдан по делу об уклонении от налогов в Испании

сегодня, 19:50

Бывший полузащитник «Реала» Хамес Родригес, ныне выступающий за «Миннесоту Юнайтед», выиграл суд против налоговой службы Испании.

Центральный экономический административный суд отменил решение от 2020 года, по которому игрока обвиняли в уклонении от налогов при переходе из «Монако» в мадридский клуб в 2014 году.

Суд признал, что Родригес не являлся налоговым резидентом Испании в тот период, так как документально подтвердил проживание в Монако в течение 202 дней.

Все ранее наложенные санкции аннулированы, и теперь испанское казначейство обязано вернуть футболисту более 3 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Варвар7
сегодня в 20:34
Ну и Хамес, ну жучара - налоговиков "нагнул"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 