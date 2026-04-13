«Бавария» заинтересована в трансфере вингера «Ньюкасла» Гордона

сегодня, 20:01

«Бавария» рассматривает возможность усиления атакующей линии в летнее трансферное окно.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, целью гранда Бундеслиги стал 25-летний вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон. В Мюнхене рассчитывают, что англичанин создаст необходимую конкуренцию Луису Диасу.

Представители «Баварии» уже провели предварительные переговоры с окружением футболиста, однако официальный контакт между клубами на данный момент отсутствует. Рыночная стоимость потенциальной сделки оценивается в 60 миллионов евро.

