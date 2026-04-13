«Зенит» обратился в КДК РФС для отмены красной карточки Педро

вчера, 22:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» обратился с просьбой отменить красную карточку, полученную полузащитником Педро в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Инцидент произошел на 76-й минуте встречи: в ходе игрового эпизода бразильский легионер при попытке обработать мяч совершил фол против Эдуарда Сперцяна.

Jeck Denielse
вчера в 23:21, ред.
Зенит вызвал КДК...на ковёр.....
Опять будут стоять...друг на друга сваливать....
Futurista
вчера в 23:21, ред.
А победу не просили Зениту присудить?)...странно...
blitz
вчера в 22:58, ред.
А "гегемон" это кто?
ABir
вчера в 22:36
Это вряд ли
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:34
Правильно, своих игроков нужно защищать...
STVA 1
вчера в 22:31
На юбилей должны пойти на встречу "гегемону"))
Гость
