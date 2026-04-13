Экс-игрок «Арсенала» Партей отверг новые обвинения в изнасиловании

вчера, 23:22

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» , в настоящее время выступающий за испанский «Вильярреал», отверг два новых обвинения в изнасиловании.

Ранее игроку сборной Ганы и испанского «Вильярреала» уже были предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая изнасилование и насилие в отношении трех женщин. В феврале 2026 года в деле появились два новых эпизода, относящихся к 2020 году; заявление по ним поступило в полицию в августе 2025 года.

На текущий момент 32-летний футболист не признает себя виновным ни по одному из семи пунктов обвинения. Предварительные слушания назначены на 14 мая.