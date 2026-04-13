Экс-игрок «Арсенала» Партей отверг новые обвинения в изнасиловании

вчера, 23:22

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Партей, в настоящее время выступающий за испанский «Вильярреал», отверг два новых обвинения в изнасиловании.

Ранее игроку сборной Ганы и испанского «Вильярреала» уже были предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая изнасилование и насилие в отношении трех женщин. В феврале 2026 года в деле появились два новых эпизода, относящихся к 2020 году; заявление по ним поступило в полицию в августе 2025 года.

На текущий момент 32-летний футболист не признает себя виновным ни по одному из семи пунктов обвинения. Предварительные слушания назначены на 14 мая.

Все новости
Соболев отказался комментировать свое поведение в игре с «Краснодаром»
Вчера, 09:46
Италия может получить вакантное место на ЧМ-2026 в случае снятия Ирана
12 апреля
Нойер опроверг слухи о конфликте с Юлианом Нагельсманном
12 апреля
В Саудовской Аравии разгорелся скандал во время борьбы за чемпионство
12 апреля
Батчи о матче с «Ахматом»: «Чувствовал, что были немного сдутые мячи»
11 апреля
Доннарумма опроверг информацию о требованиях бонусов за выход на ЧМ-2026
09 апреля
