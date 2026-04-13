Дубль Окафора принёс «Лидсу» победу над «Манчестер Юнайтед»

1776113742

вчера, 23:55

«Манчестер Юнайтед» уступил «Лидсу» в матче 32-го тура АПЛ (1:2).

На 5-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Лидса» Ноа Окафор. На 29-й минуте Окафор оформил дубль. Защитник МЮ Лисандро Мартинес на 56-й был удален с поля. На 69-й минуте полузащитник хозяев Каземиро сократил отставание в счёте.

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место (55 очков). «Лидс» идет 15-м (36 баллов).