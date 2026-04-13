Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Дубль Окафора принёс «Лидсу» победу над «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» уступил «Лидсу» в матче 32-го тура АПЛ (1:2).

На 5-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Лидса» Ноа Окафор. На 29-й минуте Окафор оформил дубль. Защитник МЮ Лисандро Мартинес на 56-й был удален с поля. На 69-й минуте полузащитник хозяев Каземиро сократил отставание в счёте.

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место (55 очков). «Лидс» идет 15-м (36 баллов).

IKER-RAUL
сегодня в 01:16
молодцы павлины! так держать - нельзя в чемпионшип вылетать
Grizly88
сегодня в 00:57
Лидс хорош
пират Елизаветы
сегодня в 00:10
специально слили, чтобы Тоттенхэму поднасолить за проигрыш в прошлогоднем финале Лиги Европы))
Лидс поднялся по таблице.
lobsterdam
сегодня в 00:10
судя по таблице, проблемы МЮ именно и только в защите, забивают ненамного меньше Сити и Арсенала, но пропустили почти в 2 раза больше.
пират Елизаветы
сегодня в 00:09
мда...закрепится на 3 место не получится.
сказка рушится.
скоро Челси и Ливерпуль. напоследок еще и к Брайтону в гости.
Groboyd
сегодня в 00:05
Окафор разрывает АПЛ.
Alex_67
вчера в 23:59
АПЛ не перестаёт удивлять
shur
вчера в 23:57
....вот такой у нас футбол!!!
