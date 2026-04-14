Абаскаль консультировал Карседо перед его назначением в «Спартак»

сегодня, 00:23

Бывший наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что новый главный тренер «красно-белых» Хуан Карседо связывался с ним перед назначением.

Мы познакомились, когда они с Унаи Эмери работали в «Севилье». А тренер вратарей Начо, которых входил в их штаб, — хороший друг моей семьи. К Хуану Карлосу испытываю огромное уважение. Он проделал отличную работу в «Пафосе». Кстати, Карседо советовался со мной перед тем, как возглавить «Спартак». Пожелал ему удачи и сказал, что я в его распоряжении. Он уже знал клуб, потому что был там 13 лет назад, но я немного рассказал ему об атмосфере, игроках, чтобы помочь адаптироваться. Хуан Карлос — очень вежливый и хорошо подготовленный к российским реалиям тренер. Надеюсь, у него все получится.

Абаскаль возглавлял красно-белых с июля 2022 года по апрель 2024 года.

Vilar
сегодня в 01:35
Абаскаль задержался в Спартаке на 1г.и 10мес., интересно, Карседо побьёт его рекорд?
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:36
Понятно, почему и игра не изменилась и место тоже...
