Абаскаль консультировал Карседо перед его назначением в «Спартак»

Бывший наставник московского «Спартака» сообщил, что новый главный тренер «красно-белых» связывался с ним перед назначением.

Мы познакомились, когда они с Унаи Эмери работали в «Севилье». А тренер вратарей Начо, которых входил в их штаб, — хороший друг моей семьи. К Хуану Карлосу испытываю огромное уважение. Он проделал отличную работу в «Пафосе». Кстати, Карседо советовался со мной перед тем, как возглавить «Спартак». Пожелал ему удачи и сказал, что я в его распоряжении. Он уже знал клуб, потому что был там 13 лет назад, но я немного рассказал ему об атмосфере, игроках, чтобы помочь адаптироваться. Хуан Карлос — очень вежливый и хорошо подготовленный к российским реалиям тренер. Надеюсь, у него все получится.