«Аль-Садд» выиграл чемпионат Катара в 19-й раз

сегодня, 09:09

«Аль-Садд» под руководством главного тренера досрочно завоевал титул чемпиона Катара, став победителем турнира в 19-й раз в истории клуба.

Клуб взял третий титул подряд и шестой за последние восемь сезонов.

«Аль-Садд» стал математически недосягаемым после поражения «Аль-Шамаля» от «Катар СК» со счётом 0:2 за тур до конца сезона. «Аль-Садд» сохранил преимущество в пять очков.

Бразильский форвард стал главной ударной силой команды, отметившись 16 результативными действиями в 20 матчах лиги.