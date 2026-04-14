Top.Mail.Ru
Заграница: мнение

Абаскаль оценил тренерские амбиции Мостового

сегодня, 09:29

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказал мнение о тренерских амбициях экс-игрока сборной России Александра Мостового. Ранее Мостовой не раз критиковал Абаскаля.

Десятый номер «Сельты», да? Он и израильтянин Ревиво в той команде были великолепны! Кстати, еще Карпин же играл в «Сельте»? Хотя его я больше помню по «Реал Сосьедад».

А у Мостового есть тренерская лицензия? Тогда он мог бы работать в РПЛ. Он хочет сразу в топ-клуб? Это как если бы я хотел, чтобы в Мексике пошел дождь. Но такого не бывает.

сегодня в 11:15
Ждём теперь ответку Моста
сегодня в 10:50
ура, диалог будет !
сегодня в 10:48, ред.
Не хочет Мост ни в какой топ клуб, это удобная отмазка чтобы ничего не делать, прокрастинация и перфекционизм всегда идут рука об руку - ставить перед собой заведомо недостижимые цели чтобы не браться вообще ни за что.
сегодня в 10:27
Как говорится :Теперь мяч на стороне Мостового ))...
сегодня в 10:19
А начинать надо со Спартака-2....
