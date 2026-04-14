Испания. Примера 2025/2026

В «Реале Сосьедад» заявили о полной готовности Захаряна к играм

сегодня, 09:33

Российский полузащитник Арсен Захарян полностью готов к участию в матчах испанского «Реала Сосьедад». Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Сан-Себастьяна.

Ранее сообщалось, что Захарян попадал в заявку на две последние встречи команды, однако на поле не выходил. В клубе уточнили, что это не связано с состоянием здоровья футболиста.

«Он находится в хорошей форме и готов на все сто процентов», — отметили в пресс-службе.

В нынешней кампании Захарян провёл 20 матчей во всех турнирах и забил один гол. За баскскую команду Захарян выступает с августа 2023 года.

AleS
AleS ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:51
Если начнет играть, то готовность уменьшится - устанет , травмируется и всякое такое.
Colchoneros
сегодня в 13:37
Мне уже страшно!
lotsman
сегодня в 11:33
На долго ли? К играм или к игре? Уточните, пожалуйста. И ещё "......провёл 20 матчей во всех турнирах....", а конкретно, сколько минут провёл на поле, из этих двадцати матчей?
Capral
Capral ответ Kostya-515 (раскрыть)
сегодня в 11:27
Как я сам не догадался.)))
lazzioll
сегодня в 11:12
зачем они вообще говорят об этом так часто. других новостей нет или что?
112910415
сегодня в 10:48
так вообще не бывает !
Kostya-515
Kostya-515 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:24
Берегут данный "бриллиант" на финал Кубка Короля с Атлетико)
Секретное оружие Реал Сосьедада, там то Захарян расчехлит свою пушку и положит пента-трик в ворота Атлетико.
Capral
сегодня в 09:49
А если готов, почему не играет?
