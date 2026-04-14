В «Реале Сосьедад» заявили о полной готовности Захаряна к играм

сегодня, 09:33

Российский полузащитник полностью готов к участию в матчах испанского «Реала Сосьедад». Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Сан-Себастьяна.

Ранее сообщалось, что Захарян попадал в заявку на две последние встречи команды, однако на поле не выходил. В клубе уточнили, что это не связано с состоянием здоровья футболиста.

«Он находится в хорошей форме и готов на все сто процентов», — отметили в пресс-службе.

В нынешней кампании Захарян провёл 20 матчей во всех турнирах и забил один гол. За баскскую команду Захарян выступает с августа 2023 года.