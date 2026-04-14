Арбитры VAR не заметили кровь у Мбаппе в матче с «Жироной»

Матч Ла Лиги между «Реалом» и «Жироной» (1:1), состоявшийся в пятницу, вызвал серьезные споры из-за эпизода с Килианом Мбаппе. По данным испанских СМИ, арбитры VAR во время просмотра спорного момента не увидели, что форвард получил рассечение и у него пошла кровь, а узнали об этом уже после игры из соцсетей и фотографий.
Инцидент произошел в концовке встречи, когда Мбаппе получил удар в голову в штрафной площади, но пенальти назначен не был, а VAR не вмешался. Сообщается, что при просмотре у видеоассистентов были ограниченные ракурсы, и только один из них позволял разглядеть кровь.
Я больше чем уверен, что некоторые судьи так ведут себя по указке сверху. Всем известна вражда между президентом Реала Флорентино Пересом и главой Ла Лиги Хавьером Тебасом. Вот Тебас и пытается хоть как-то укусить оппонетна, и самый простой, но действенный способ, - это через судейство. Поэтому мы, к сожалению, и видим сейчас настолько глупые и нелепые оправдания со стороны судейства, которое не понесёт никакой ответственности за свои действия, а точнее бездействия.
И это просто убивает футбол, уводя акцент всё дальше от самого футбола, и всё ближе к околофутболу.
француз режиссер момента.
да, игрок Жироны попал по лицу Мбаппе.
но он пытается затормозить, при этом его руки в естественном для бега положении, чисто биомеханически тормозить, вынося рук сзади вперед, сложно в футболе.
попробуй))
по таймеру видно на 88:09 матча.
Мбаппе кладет правую руку на спину Жироны.
и толкает его ( второй фол Мбпапе в атаке!)
голову Мбаппе опускает вниз до уровня руки игрока Жироны.
левой ногой перешагивает правую ногу игрока Жироны.
черепах намеренно сознательно выискивает контакт и ногой, и головой чтобы заработать пенальти ( самое грозное оружие Реала, когда игры как таковой нет)
защитник Жироны, которого Мбапп етолкает в спину, на бегу пытается удержаться на ногах. Мьбаппе влетает в руку игрока Жироны.
на раскадровке все однозначно видно.
матч Реал Жироны был интересный, хотя футбола в исполнеии Реала мало. больше беготня и суеты.
но смотреть такой матч ради драмы и борьбы интересно постороннему.
фанатам Реала нужен был результат любимой команды любой ценой.
здесь не получилось.
зато есть много разговоров.
клуб заявил что сезон подстроен.
теперь можно оправдать свои собственных промахи и ошибки и слабую игру.
