Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

Арбитры VAR не заметили кровь у Мбаппе в матче с «Жироной»

сегодня, 09:41
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

Матч Ла Лиги между «Реалом» и «Жироной» (1:1), состоявшийся в пятницу, вызвал серьезные споры из-за эпизода с Килианом Мбаппе. По данным испанских СМИ, арбитры VAR во время просмотра спорного момента не увидели, что форвард получил рассечение и у него пошла кровь, а узнали об этом уже после игры из соцсетей и фотографий.

Инцидент произошел в концовке встречи, когда Мбаппе получил удар в голову в штрафной площади, но пенальти назначен не был, а VAR не вмешался. Сообщается, что при просмотре у видеоассистентов были ограниченные ракурсы, и только один из них позволял разглядеть кровь.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Hamman
Hamman ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 13:34
Наказание им вынесут в конвертах с надписью ,, С благодарностью от Жоана Лапорты"
112910415
сегодня в 12:34
на белом было бы лучше заметно ...
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:33
Не смотрел матч, даже повтор, но твой комментарий, это истинный комментарий фаната Барсы:D так классно все описал) тебя бы адвокатом нанять, защищать пьянного водителя, который сбил пешехода на скорости 160, так и слышатся вои слова в зале суда: мой добрый, законопослушный подзащитный спокойно едет 40, и вдруг откуда не возьмись, специально пешеход набрасывается на машину, ломает себе ноги, становится инвалидом, и всё ради того чтобы выбить себе пенсию у государства))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 11:49
это "заехал локтем" было после первоначальных двух фолов Мбаппе.
француз режиссер момента.
да, игрок Жироны попал по лицу Мбаппе.
но он пытается затормозить, при этом его руки в естественном для бега положении, чисто биомеханически тормозить, вынося рук сзади вперед, сложно в футболе.
попробуй))
по таймеру видно на 88:09 матча.
Мбаппе кладет правую руку на спину Жироны.
и толкает его ( второй фол Мбпапе в атаке!)
голову Мбаппе опускает вниз до уровня руки игрока Жироны.
левой ногой перешагивает правую ногу игрока Жироны.
черепах намеренно сознательно выискивает контакт и ногой, и головой чтобы заработать пенальти ( самое грозное оружие Реала, когда игры как таковой нет)
защитник Жироны, которого Мбапп етолкает в спину, на бегу пытается удержаться на ногах. Мьбаппе влетает в руку игрока Жироны.
на раскадровке все однозначно видно.
матч Реал Жироны был интересный, хотя футбола в исполнеии Реала мало. больше беготня и суеты.
но смотреть такой матч ради драмы и борьбы интересно постороннему.
фанатам Реала нужен был результат любимой команды любой ценой.
здесь не получилось.
зато есть много разговоров.
клуб заявил что сезон подстроен.
теперь можно оправдать свои собственных промахи и ошибки и слабую игру.
Sergo81
Sergo81 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 11:23
А какие должны были быть действия в этом или других эпизодах? Вы ждали пенальти или удаление защитника? Так Мбаппе сам нарушил правила, толкнув защитника, следовательно на этом нарушении и заканчивается эпизод. Или судья должен был направить Мбаппе за бровку для оказания помощи, это да, упущение.
311
сегодня в 11:21
Куда смотрит испанский кдк?
Sergo81
Sergo81 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:14
Справедливости ради, защитник и одним и вторым локтем заехал ему, тоже не стеснялся в борьбе)
Drosmo
Drosmo ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 11:04
Скорее не наказание, а поощрение.
Drosmo
Drosmo
сегодня в 11:02
Печально, но некомпетентность и предвзятось испанских судей вышла но новый уровень, и с каждым разом пробивает очередное дно. Хотя дело здесь не только в судьях, но и в коррумпированных чинушах, возглавляющих Ла Лигу.

Я больше чем уверен, что некоторые судьи так ведут себя по указке сверху. Всем известна вражда между президентом Реала Флорентино Пересом и главой Ла Лиги Хавьером Тебасом. Вот Тебас и пытается хоть как-то укусить оппонетна, и самый простой, но действенный способ, - это через судейство. Поэтому мы, к сожалению, и видим сейчас настолько глупые и нелепые оправдания со стороны судейства, которое не понесёт никакой ответственности за свои действия, а точнее бездействия.

И это просто убивает футбол, уводя акцент всё дальше от самого футбола, и всё ближе к околофутболу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:01
и ничего не скажут по матчу Эльче - Реал
когда Винисиус ударил ногой по голове вратаря Эльче, после забили гол и так мадридцы ушли от поражения
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:00
причем сам Килиан и все игроки Реала вместе прекрасно об этом знают, что не мешает Арбелоа нагло лгать на пресс конференции.
клуб уже заявляет что сезон подстроен.
реалТВ ноет из каждого угла.
и многие болелы Реала транслируют всю эту чушь)) не все, но многие.
своего мнения нет, сами не хотят пересмотреть эпизод, признать свои ошибки.
ибо за них все готовое на тарелке подносят.
тактика Геббельса взята Фло Пересом.
Vilar
Vilar
сегодня в 10:57
Интересно, а какое наказание за недосмотр получат VARвары?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:55
в игровом моменте Мбаппе первый фолил, грубо толкая спину игрока Жироны.
и попал под размах руки.
Реал как обычно, на вранье старается.
надо как то объяснить провал сезона, управленческие ошибки и прочее.
будут теперь годами бегать с плакатом как Барса стала подстроенным чемпионом))
Hamman
Hamman
сегодня в 10:51
Интересно за какую сумму они не заметили?
Иногда кажется что даже наши российские арбитры поадекватней судят чем в Испании.
112910415
сегодня в 10:47
расисты они !
Drosmo
Drosmo
сегодня в 10:42
Кадр из трансляции. Действительно, совсем "незаметно"
Futurista
Futurista ответ zc6g76845yeh (раскрыть)
сегодня в 10:21
Это же откровенный расизм...у белого человека заметили бы сразу)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:20
кто смотрел матч, и внимательно этот момент, видели, как черепах целиком и полностью сам срежессировал этот момент.
единственная претензия к арбитрам - за грубость и вранье Мбаппе обязан был получить вторую желтую. здесь ВАР сплоховал.
zc6g76845yeh
zc6g76845yeh
сегодня в 10:18
Кровь на черной коже не очень видно, особенно если она только выступила.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 