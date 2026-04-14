Апелляционный суд в Марокко подтвердил приговор сенегальским болельщикам

сегодня, 11:04
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Апелляционный суд в Марокко оставил в силе приговор 18 болельщикам сборной Сенегала, осуждённым за беспорядки во время финального матча Кубка африканских наций между сборными Марокко и Сенегала. Об этом сообщает AFP.

Сенегальцы были задержаны 18 января и обвинены в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, повреждении спортивного инвентаря и метании предметов в ходе инцидента на стадионе и трибунах. На первом этапе судебного разбирательства девять болельщиков получили по одному году лишения свободы и штраф в 5 000 дирхамов (около 460 евро), шестеро — по шесть месяцев заключения и 2 000 дирхамов (184 евро), трое — по три месяца и 1 000 дирхамов (92 евро). 13 апреля обвиняемые оспорили решение, однако апелляция были отклонена.

Источник: itar-tass.com
112910415
сегодня в 13:53
это они напрасно
Alex_67
сегодня в 11:56
От этой новости неприятный осадок.
311
сегодня в 11:17
Марокканцы не думают, что когда то им придется в Сенегале сыграть?
