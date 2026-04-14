Апелляционный суд в Марокко подтвердил приговор сенегальским болельщикам

Апелляционный суд в Марокко оставил в силе приговор 18 болельщикам сборной Сенегала, осуждённым за беспорядки во время финального матча Кубка африканских наций между сборными Марокко и Сенегала. Об этом сообщает AFP .

Сенегальцы были задержаны 18 января и обвинены в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, повреждении спортивного инвентаря и метании предметов в ходе инцидента на стадионе и трибунах. На первом этапе судебного разбирательства девять болельщиков получили по одному году лишения свободы и штраф в 5 000 дирхамов (около 460 евро), шестеро — по шесть месяцев заключения и 2 000 дирхамов (184 евро), трое — по три месяца и 1 000 дирхамов (92 евро). 13 апреля обвиняемые оспорили решение, однако апелляция были отклонена.