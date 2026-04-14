Аллегри — основной кандидат на пост главного тренера сборной Италии

сегодня, 09:48

По данным итальянских СМИ , является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Он должен занять место Дженнаро Гаттузо, который покинул команду после неудачи в стыках к ЧМ -2026.

Ожидается, что назначение Аллегри состоится сразу после того, как пост главы итальянской федерации займет Джованни Малаго. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: на заседании Лиги Серии А 18 из 20 клубов проголосовали за Малаго как кандидата на выборах 22 июня.

Малаго считает именно Аллегри идеальным вариантом для сборной.