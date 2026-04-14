Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Италия. Серия А 2025/2026

Аллегри — основной кандидат на пост главного тренера сборной Италии

сегодня, 09:48

По данным итальянских СМИ, Массимилиано Аллегри является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Он должен занять место Дженнаро Гаттузо, который покинул команду после неудачи в стыках к ЧМ-2026.

Ожидается, что назначение Аллегри состоится сразу после того, как пост главы итальянской федерации займет Джованни Малаго. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: на заседании Лиги Серии А 18 из 20 клубов проголосовали за Малаго как кандидата на выборах 22 июня.

Малаго считает именно Аллегри идеальным вариантом для сборной.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиВ «Арсенале» рассматривают кандидатуру Фабрегаса на пост главного тренера
12 апреля
СлухиРашид Рахимов может возглавить испанский «Вальядолид»
11 апреля
«Наполи» может пригласить Мареску в случае ухода Конте
10 апреля
Слухи«Реал» рассматривает кандидатуру Дешама на должность главного тренера
10 апреля
Руководство «Ливерпуля» не планирует отставку Арне Слота
10 апреля
СлухиБудущее Росеньора в «Челси» зависит от выхода в Лигу чемпионов
09 апреля
Все комментарии
7w8hrp3gja5b
7w8hrp3gja5b
сегодня в 12:51
Похоже в Италии уже все схвачено и просчитано кто кем и когда будет.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 12:24
Аллегри слабоват для сборной. Взяли бы уже Иностранца. Итальянских сильных тренеров пока нет.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 10:25
Слышал информацию, что Аллегри не видит себя дальше в Милане.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 