Испания. Примера 2025/2026

Абаскаль: «Месси не хотел учиться в школе»

сегодня, 10:21

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вспомнил об учебе с экс-футболистом «Барселоны» Лионелем Месси.

Учеба ему совершенно не нравилась. Сразу было понятно, что Лионель не хочет ходить в школу. Но в плане футбольной техники он уже был одарен. Все понимали, что Лео станет одним из лучших в мире. Хотя в плане учебы он полный ноль. Сидел на последней парте. И постоянно играл с Фабрегасом и Пике.

До сих пор помню, как он играл в Кубке Испании U-19 против «Севильи». Лео 16, остальным по 19. Первый тайм — 0:0. Во втором Месси вышел на поле и сделал три гола. В одном из них просто зашел с мячом в ворота.

lotsman
сегодня в 13:34
А разве только Месси? Тем кто с детства хорошо играл в футбол, тому некогда было думать над уроками.
Capral
сегодня в 13:14
А третий великий, кто? Впрочем, я догадываюсь...
e24k3y7gc3br
сегодня в 12:50
Ему и не надо, главное мячик по жизни хорошо пинать.
25процентный клоун
сегодня в 12:45
Оба великие. Один тренер, другой игрок.
x8k5azgae35d
сегодня в 12:30
Зачем ему школа,он же футболист
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 12:25
А он тебе мешает?
AKH
AKH ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:53
Одухотворенность зашкаливает.. :)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:53
А ведь Абаскаль так просто не отстанет... А может кто-то предложит ему работу?
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:32, ред.
Пять минут не мог на клаву наступить, так оборжался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Маэстро, давно так смеялся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это как раз из известного анекдота- двое умных, а третий футболист...
311
сегодня в 11:18
А те, кто хорошо учился, сидят теперь и смотрят на него по телевизору
rs7czsdjajvm
rs7czsdjajvm ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:07, ред.
Ну да...
Падать правильно, группироваться, прогнозировать контакт и минимизировать урон, выполняя при этом прямые функции на поле на протяжении 20 -ти лет ..., это любой дурак может.
А вот отфотошопить тупую морду Месси не каждому дано - тут уже талантом надо обладать..., либо хорошо учиться в школе, как Абаскаль.
Bad Listener
сегодня в 10:57, ред.
Что лучше быть винтиком в системе больного общества или выдающимся футболистом? Чтобы оставаться собой и сохранять свою уникальность из системы нужно выйти пораньше что Лео повезло сделать и не повестись на это развод про систему образования. Хотя многие плохо учатся, но большинство верят в иллюзию что это делает их плохими или глупыми. Хотя на самом деле система образования направлена на то что бы лишить человека индивидуальности и сделать удобным. Меня больше удивило откуда Абаскаль всё это знает и как куча футболистов попала в один класс?
Али Самаркандский
сегодня в 10:37
Зато Месси хорошо научился играть в футбол.Не всем Колумбами быть.
Futurista
сегодня в 10:25
По одухотворенному лицу видно что туповат...
Гость
