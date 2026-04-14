Абаскаль: «Месси не хотел учиться в школе»

Бывший тренер «Спартака» вспомнил об учебе с экс-футболистом «Барселоны» .

Учеба ему совершенно не нравилась. Сразу было понятно, что Лионель не хочет ходить в школу. Но в плане футбольной техники он уже был одарен. Все понимали, что Лео станет одним из лучших в мире. Хотя в плане учебы он полный ноль. Сидел на последней парте. И постоянно играл с Фабрегасом и Пике.

До сих пор помню, как он играл в Кубке Испании U-19 против «Севильи». Лео 16, остальным по 19. Первый тайм — 0:0. Во втором Месси вышел на поле и сделал три гола. В одном из них просто зашел с мячом в ворота.