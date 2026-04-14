Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Попов покинул пост главного тренера «Черноморца»

сегодня, 10:36

47‑летний Денис Попов покинул должность главного тренера новороссийского футбольного клуба «Черноморец». Об этом сообщила пресс‑служба команды из Новороссийска.

Попов возглавлял «Черноморец» с 29 января и провёл за это время в Первой лиге семь матчей, в которых команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. В результате «Черноморец» занимает 15‑е место в турнирной таблице с 29 очками после 28 туров.

Ранее Попов работал главным тренером «Уфы», «Мурома» и СКА из Ростова‑на‑Дону. В игровой карьере он выступал за «Черноморец», краснодарскую «Кубань», московское «Торпедо», минское «Динамо», «Спартак» из Нальчика, подмосковные «Химки» и московский ЦСКА, с которым стал чемпионом России в 2003 году и двукратным обладателем Кубка страны (2002, 2005).

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноКарлуш Кейруш возглавил сборную Ганы перед ЧМ-2026
Вчера, 22:45
Женщина впервые в истории возглавила клуб топ-5. «Унион» доверился победительнице Лиги чемпионов
Вчера, 15:03Roman Novikov в блоге Забыли спроситьКомментарии11
Каряка назвал причину, по которой не согласился возглавить «Торпедо»
12 апреля
ОфициальноМари-Луиза Эта временно стала главным тренером берлинского «Униона»
12 апреля
Бенатиа покинет летом пост спортивного директора «Марселя»
10 апреля
Бальдини назначен и.о. тренера сборной Италии
10 апреля
Все комментарии
mner9fadjp9g
mner9fadjp9g
сегодня в 12:49
Тренерство у него просто не задалось, очень неудачно.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:44
Работал в не долго - расстались без сожаления...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 