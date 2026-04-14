Попов покинул пост главного тренера «Черноморца»

сегодня, 10:36

47‑летний покинул должность главного тренера новороссийского футбольного клуба «Черноморец». Об этом сообщила пресс‑служба команды из Новороссийска.

Попов возглавлял «Черноморец» с 29 января и провёл за это время в Первой лиге семь матчей, в которых команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. В результате «Черноморец» занимает 15‑е место в турнирной таблице с 29 очками после 28 туров.