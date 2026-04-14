Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Форвард «Балтики» Хиль вернётся в строй через две недели

сегодня, 11:49

Восстановление сальвадорского нападающего калининградской «Балтики» Брайана Хиля после повреждения займет не более двух недель. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

Ранее лучший бомбардир «Балтики» в этом сезоне РПЛ был заменён в первом тайме матча 24‑го тура против «Пари НН» (2:2) из‑за травмы. В результате обследования у Хиля было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Варвар7
сегодня в 13:45
На данном этапе , Хиль - огромная потеря для команды , ну а Брайану - конечно же Здоровья !
Али Самаркандский
сегодня в 12:55
Русская фамилия Хиль. Потомок знаменитого Эдуарда Хиля ,наверное. Скорейшего выздоровление парню и восстановления.Балтике он сейчас нужен.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:46, ред.
Причина потери очков не только по весне, а в следствии тренировочного процесса Талалаева, который сделал из команды робота, неспособного созидать, но только разрушать... Балтике повезло, что ни Локо, ни ЦСКА не оторвались, вследствии собственной глупости потери очков дома.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:25
лазарет пополняется.
Пряхин и Саусь сейчас бы очень пригодились.
на лавке у Талалаева больше нет игроков.
теперь кадровый голод причина потери очков по весне. матч с Пари НН тому.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 