УЕФА признал жалобу «Барселоны» по матчу с «Атлетико» неприемлемой

сегодня, 15:02

Жалоба испанского клуба «Барселона» на судейство в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» признана неприемлемой. Об этом сообщает пресс‑служба Контрольно‑этической и дисциплинарной комиссии УЕФА .

Ранее сообщалось, что каталонский клуб подал протест в УЕФА из‑за, по его мнению, низкого уровня судейства в игре, в которой «Барселона» уступила «Атлетико» со счётом 0:2. В «Барселоне» недовольны тем, что во втором тайме арбитр не назначил пенальти за игру рукой защитника «Атлетико» Марка Пубиля и заявили, что решение противоречило регламенту и напрямую повлияло на ход матча и его итог.