УЕФА признал жалобу «Барселоны» по матчу с «Атлетико» неприемлемой

сегодня, 15:02
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Жалоба испанского клуба «Барселона» на судейство в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» признана неприемлемой. Об этом сообщает пресс‑служба Контрольно‑этической и дисциплинарной комиссии УЕФА.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб подал протест в УЕФА из‑за, по его мнению, низкого уровня судейства в игре, в которой «Барселона» уступила «Атлетико» со счётом 0:2. В «Барселоне» недовольны тем, что во втором тайме арбитр не назначил пенальти за игру рукой защитника «Атлетико» Марка Пубиля и заявили, что решение противоречило регламенту и напрямую повлияло на ход матча и его итог.

В заявлении УЕФА отмечается, что после первой встречи четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико», которая состоялась 8 апреля 2026 года, клуб подал протест по поводу решения арбитра. 13 апреля Комиссия рассмотрела обращение и объявила его неприемлемым, оставив результат и все эпизоды матча без изменений.

Источник: itar-tass.com
6ygwq9cw89yw
сегодня в 17:52
Что и требовалось доказать-коррупция в УЕФА-налицо ,не удивлюсь если ответную игру будут судить продажные судьи из Франции!!!
Болот Сарбанов
сегодня в 17:19
То что Комиссия приняла такое решение можно понять, а вот этот эпизод игрой рукой является нарушением или нет, так и остался открытым.
25процентный клоун
сегодня в 17:02
Сильный удар по наглости и вседозволенности барсы
112910415
сегодня в 16:18
самим надо, самим !
Эксперт Футбола
сегодня в 16:15
Скажу так Барселоне надо играть свой футбол быстро дерзко и пройдут дальше , этот матч в стиле или все или ничего ! Как бы ЛаЛига уже наша !
Али Самаркандский
сегодня в 16:10
Так бывает. Следующий матч покажет кто сильнее
Alex_67
сегодня в 15:10
А ведь Атлетико может и еще раз выиграть?
Гость
