Нойер не ведет переговоры с клубами АПЛ

сегодня, 14:57

Голкипер не ведет переговоров с какими‑либо клубами Английской Премьер‑лиги, несмотря на появлявшиеся в британской прессе слухи о его возможном переходе. Вратарь сосредоточен исключительно на выступлениях за «Баварию» до конца текущего сезона.

По имеющейся информации, после завершения сезона в июне Нойер примет решение о том, продлевать ли контракт с клубом еще на один сезон или завершать карьеру в Мюнхене. Руководство «Баварии» не торопит голкипера с ответом и ожидает его окончательного решения после окончания турнира.