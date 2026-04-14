Германия. Бундеслига 2025/2026

Нойер не ведет переговоры с клубами АПЛ

сегодня, 14:57

Голкипер Мануэль Нойер не ведет переговоров с какими‑либо клубами Английской Премьер‑лиги, несмотря на появлявшиеся в британской прессе слухи о его возможном переходе. Вратарь сосредоточен исключительно на выступлениях за «Баварию» до конца текущего сезона.

По имеющейся информации, после завершения сезона в июне Нойер примет решение о том, продлевать ли контракт с клубом еще на один сезон или завершать карьеру в Мюнхене. Руководство «Баварии» не торопит голкипера с ответом и ожидает его окончательного решения после окончания турнира.

Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 15:23
Еще не известно, как он завтра сыграет.
Grizly88
сегодня в 15:10
Да какой АПЛ ему надо красиво уйти выиграть лч и на покой дальше светиться не стоит ему .
Гость
