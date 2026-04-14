Агент Тюкавина: «Приоритет – Испания»

Агент форварда «Динамо» Алексей Сафонов заявил, что продолжает контактировать с представителями европейских клубов по поводу возможного трансфера игрока.

Трансферные истории любят тишину, с представителями разных клубов из многих чемпионатов ведем общение. Видел сегодняшнюю информацию в прессе, но лучше всего знает сам Костя и его окружение, не доверяйте рассказчикам со стороны. Будет хорошее серьезное предложение, – будем общаться. Приоритет для него – Испания.