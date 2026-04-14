Россия: трансферные слухи

Агент Тюкавина: «Приоритет – Испания»

сегодня, 14:59

Агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов заявил, что продолжает контактировать с представителями европейских клубов по поводу возможного трансфера игрока.

Трансферные истории любят тишину, с представителями разных клубов из многих чемпионатов ведем общение. Видел сегодняшнюю информацию в прессе, но лучше всего знает сам Костя и его окружение, не доверяйте рассказчикам со стороны. Будет хорошее серьезное предложение, – будем общаться. Приоритет для него – Испания.

Варвар7
сегодня в 16:31
"Трансферные истории любят тишину" - сказал агент Сафонов, но тут же чуть , чуть добавил немного "шума" - " В приоритете Испания"...)))
112910415
сегодня в 16:13
это всё белый шум !
lotsman
сегодня в 15:52
))Да. Прошу прощения. Не понял сразу.) С телефона, да ещё стоя в пробке, внимание больше на дорогу.)
Capral
сегодня в 15:39
Ну так, я же об этом и говорю.
lotsman
сегодня в 15:36
Вообще то агент сказал что у Тюкавина приоритет Испания. "...Приоритет для него – Испания....." А в Испании возможно о Тюкавине и не знают.
Capral
сегодня в 15:22
+100000000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vilar
сегодня в 15:21
А как же вечная любовь к Динамо?
Capral
сегодня в 15:11, ред.
Мне интересно, а у Испании, Тюкавин в приоритете, они вообще, что-то знают о нем, или только из рассказов Захаряна?
А сколько дивизионов в Испании, Сафонов знает? Но даже попасть в Испанию, не значит заиграть- Захарян, тому пример.........................................
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:07
А в Испании приоритет на футболистах более высокого и стабильного уровня. Пока он примерно как Захарян по потенциалу в Испании.
Гость
