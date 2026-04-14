«Локомотив» продлил контракт с Зелимханом Бакаевым до 2029 года

сегодня, 15:34

Московский «Локомотив» продлил контракт с полузащитником . Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

Бакаев выступает за «Локомотив» с 2025 года и в текущем сезоне провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав девять результативных передач. В профессиональной карьере полузащитник начал выступления в московском «Спартаке», где стал обладателем Кубка и Суперкубка России, а затем два сезона защищал цвета петербургского «Зенита». За сборную России Бакаев сыграл 16 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.