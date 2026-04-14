«Локомотив» продлил контракт с Зелимханом Бакаевым до 2029 года

сегодня, 15:34

Московский «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

Бакаев выступает за «Локомотив» с 2025 года и в текущем сезоне провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав девять результативных передач. В профессиональной карьере полузащитник начал выступления в московском «Спартаке», где стал обладателем Кубка и Суперкубка России, а затем два сезона защищал цвета петербургского «Зенита». За сборную России Бакаев сыграл 16 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Максименко подтвердил активацию опции продления контракта со «Спартаком»
Сегодня, 13:50
Каррик прокомментировал ситуацию с контрактом Кобби Майну
Вчера, 23:05
Зелимхан Бакаев близок к продлению контракта с «Локомотивом»
Вчера, 17:50
«Локомотив» предложил Воробьёву новый контракт с повышением зарплаты
Вчера, 17:14
В «Локомотиве» оценили ход переговоров с Воробьевым по новому контракту
Вчера, 13:55
Депай заявил, что для него «Коринтианс» является приоритетом
12 апреля
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:01
Респект, Локо и Бакаеву.
Паровозам бы напа нормального и был бы топ.
Лучшая команда Рпл после Спартака и Краснодара
aqcbs9pnyh6n
aqcbs9pnyh6n
сегодня в 16:32
Ну не плохо что на три года.... а там видно будет что делать...
просто Tomson
просто Tomson
сегодня в 15:59
После Зенита, он еще и в Химках феерил, но и в Локо не пропал!
