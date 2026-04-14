Агент Дзюбы прокомментировал слухи о переходе игрока в «Родину»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман оценил слухи о возможном переходе ветерана в ряды «Родины», если она пробьется в РПЛ .

На данный момент эта информация не соответствует действительности. Контракт у Артема заканчивается, чисто теоретически он может перейти в любой клуб РПЛ , но я уже много раз говорил, что все мысли Артема сосредоточены на том, чтобы помочь «Акрону» решить ситуацию, а она сейчас не самая простая. Никаких контактов ни с «Родиной», ни с другими клубами не было. В конце сезона будет какая-то ясность, где Артем продолжит карьеру и продолжит ли.