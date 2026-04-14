Агент Дзюбы прокомментировал слухи о переходе игрока в «Родину»

сегодня, 15:50

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман оценил слухи о возможном переходе ветерана в ряды «Родины», если она пробьется в РПЛ.

На данный момент эта информация не соответствует действительности. Контракт у Артема заканчивается, чисто теоретически он может перейти в любой клуб РПЛ, но я уже много раз говорил, что все мысли Артема сосредоточены на том, чтобы помочь «Акрону» решить ситуацию, а она сейчас не самая простая. Никаких контактов ни с «Родиной», ни с другими клубами не было. В конце сезона будет какая-то ясность, где Артем продолжит карьеру и продолжит ли.

Все новости
Агент Тюкавина: «Приоритет – Испания»
Сегодня, 14:59
СлухиКарседо примет решение по Зиньковскому после завершения сезона
Вчера, 20:07
Агент Батракова сообщил об отсутствии запросов по трансферу игрока
Вчера, 17:32
Смолов: «Батракова хочет купить клуб на букву „П“»
Вчера, 14:03
Слухи«Брага» намерена подписать вратаря «Сочи»
Вчера, 00:13
В «Локомотиве» отреагировали на слухи об интересе топ-клубов к Воробьёву
12 апреля
Vilar
сегодня в 17:30
Сам агент и распускает слухи, контракт т.с. отрабатывает. Кто его ждёт, если с Акрона выгонят и захочет ещё пошагать по футбольному полю, то Медиа лига его.
Bad Listener
сегодня в 17:03
Какая Родина? Реал Мадрид!
t3qng9cmzv55
сегодня в 16:30
А вдруг он повесит бутсы на гвоздик и сядет за мемуары...
112910415
сегодня в 16:11
рано об этом пока ...
adekvat
сегодня в 16:09
Еду я на Родину.......
просто Tomson
сегодня в 16:01
какая Родина, Дзюба поедет в Омск, в Омский Газмяс (мы мясо, мы газ!)
