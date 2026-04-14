Ираола покинет пост тренера «Борнмута» по окончании сезона

сегодня, 16:31

Тренер Андони Ираола уйдет из «Борнмута» летом и начнет новый этап карьеры в другом европейском клубе. По данным The Athletic, специалист уже открыт к переговорам с потенциальными работодателями.

Ранее сообщалось, что будущее 43-летнего тренера остается предметом обсуждения на фоне интереса со стороны других клубов, а его контракт с «Борнмутом» истекает по завершении сезона. При этом сам Ираола в публичных комментариях подчеркивал, что сосредоточен на текущей работе и не хочет отвлекаться на слухи.

В Англии Ираолу связывали с несколькими вариантами продолжения карьеры, включая другие клубы Премьер-лиги, однако сейчас наиболее вероятным сценарием выглядит его уход ради нового вызова за пределами АПЛ.

tf9kqeqt9v3r
tf9kqeqt9v3r
сегодня в 17:47
в Ливерпуль
5ecb28gqzq6x
5ecb28gqzq6x
сегодня в 16:36
Не думаю что его пригласят в какой то топ клуб....
Гость
