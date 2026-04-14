Ираола покинет пост тренера «Борнмута» по окончании сезона

Тренер уйдет из «Борнмута» летом и начнет новый этап карьеры в другом европейском клубе. По данным The Athletic, специалист уже открыт к переговорам с потенциальными работодателями.

Ранее сообщалось, что будущее 43-летнего тренера остается предметом обсуждения на фоне интереса со стороны других клубов, а его контракт с «Борнмутом» истекает по завершении сезона. При этом сам Ираола в публичных комментариях подчеркивал, что сосредоточен на текущей работе и не хочет отвлекаться на слухи.