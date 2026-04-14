Ямаль заверил фанатов, что «Барселона» всё ещё может пройти «Атлетико»

Форвард «Барселоны» заявил, что команда верит в камбэк во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» в Мадриде. Каталонцы выезжают в столицу Испании с отставанием 0:2 после первой встречи.

«Нужно делать то, что делали весь сезон: бороться за этот клуб и попытаться выйти в полуфинал, — сказал Ямаль. — Мы должны играть так, как умеем: с высокой интенсивностью, не теряя свой стиль. Нельзя считать волшебством возможность восстановить разницу в два мяча. Мы начнем с 0:2, но играть будем так, как всегда».

Форвард подчеркнул, что в его команде много игроков высокого уровня: «Мне повезло играть за "Барселону”, у нас великое количество качественных игроков. Я не думаю, что всё зависит от меня, но если бы так и было — не против. У нас есть несколько футболистов, способных изменить ход игры».

Болельщикам Ямаль пообещал бой до самого финального свистка: «Мы обещаем, что будем бороться до самого конца, отдадим всё ради этого клуба. Нас ждут 90 минут или даже больше, ведь дуэль ещё не окончена. Спасение возможно, поэтому мы здесь».