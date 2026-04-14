Ямаль заверил фанатов, что «Барселона» всё ещё может пройти «Атлетико»

сегодня, 16:35
АтлетикоБарселона22:00 Не начался

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что команда верит в камбэк во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» в Мадриде. Каталонцы выезжают в столицу Испании с отставанием 0:2 после первой встречи.

«Нужно делать то, что делали весь сезон: бороться за этот клуб и попытаться выйти в полуфинал, — сказал Ямаль. — Мы должны играть так, как умеем: с высокой интенсивностью, не теряя свой стиль. Нельзя считать волшебством возможность восстановить разницу в два мяча. Мы начнем с 0:2, но играть будем так, как всегда».

Форвард подчеркнул, что в его команде много игроков высокого уровня: «Мне повезло играть за "Барселону”, у нас великое количество качественных игроков. Я не думаю, что всё зависит от меня, но если бы так и было — не против. У нас есть несколько футболистов, способных изменить ход игры».

Болельщикам Ямаль пообещал бой до самого финального свистка: «Мы обещаем, что будем бороться до самого конца, отдадим всё ради этого клуба. Нас ждут 90 минут или даже больше, ведь дуэль ещё не окончена. Спасение возможно, поэтому мы здесь».

Перевод с tribalfootball.com Фото: REUTERS
Capral
сегодня в 18:12
Я думаю, Бавария не сильней, а более укомплектованная команда на всех позициях. Но и это не гарантия качества, как в случае с Киммихом или Нойером. В теченни нескольких месяцев, Бавария сыграла с ПСЖ две игры- в КЧМ и в ЛЧ, и надо сказать сыграла не плохо. Но тогда, ПСЖ еще не был в кондициях после финала ЛЧ, что и понятно, а в той игре, которую проиграла Бавария-0:2 виноват Компани, который имея преимущество в два игрока, побежал безоглядно добивать соперника и получил две голевые контры...
qqu5y6hp2mpc
сегодня в 18:11
Будем ждать обещенного камбека
Маг_тм
сегодня в 18:05
Я не говорю что Бавария идеальна, но я думаю они сильнее Барсы, поэтому я бы посмотрел их матч, чтобы понять насколько сильны именно Каталонцы, Бавария как по мне, какие бы у них проблемы не были, 2 по силе, после Псж
Capral
сегодня в 17:59
Кто вам сказал, что Бавария грозная команда?))) Команда без игровой дисциплины и с прогибающимся центром поля- АПРИОРИ грозной быть не может. Не знаю, видели вы игру в Мадриде или нет, но, и там, и в матчах Бундеса, у Баварии одни и те же проблемы, на одних и тех же позициях. Компани часто ставит Киммиха в опорную зону, где он откровенно её проваливает. У Баварии нет грамотного баланса в линиях. Результативность Баварии в лиге- не о силе мюнхенцев, а о бессилии соперников. А кроме всего, многое зависит от Кейна, а еще больше от Нойера, который не всегда стабилиен...
На мой взляд, из всех, самым достойным выглядит ПСЖ, у этой команды почти нет слабых мест, кроме вратарской линии..........................................
shur
сегодня в 17:53, ред.
...не зря же Симеоне чудил с составом в предыдущей игре ! Как
никогда Атлетико близок к вершине Лиги! От души желаю играть
не автобусно-барикадным вариантом, а дома при хорошей поддержке показать добрую,сплачённую, командную игру! Ведь могут когда захотят!!!
Маг_тм
сегодня в 17:50
Могут пройти, 0:2 это не много, тем более против матрасов, которых они почти всегда легко обыгрывают. Проблема будет обыграть такие клубы как Псж и Бавария, вот с такими клубами я бы посмотрел что из себя представляет Барса, очень жаль что они никак не могут дойти до топ матчей в плей-офф, имеется ввиду Арсенал, Псж, Бавария, Реал, Мс, Ливерпуль. Мс в этом сезоне не плох, Реал в лч другая команда, и даже такой Ливерпуль может обыграть Каталонцев, которых ошибочно считают грозной командой. (мое личное мнение). Единственный факт который меня удивит в обратном, будет если они обыграют одну из этих команд в ЛЧ.
Karkaz
сегодня в 17:44
Лично для меня, шансы у Барсы очень низкие на проход. Пропустят гол, а может и больше, они 100%. А это значит забивать надо будет минимум 3. Голов будет много. В лучшем случает Барса выиграет 2-3.
Capral
сегодня в 17:44
Возраст такой...)))
Grizly88
сегодня в 17:42
Много болтает Ямаль последнее время много на себя берет
112910415
сегодня в 17:41
только говорить надо меньше ! )
25процентный клоун
сегодня в 17:11
Пусть на кон поставит свою причёску и пару милф с яхты, а то бла бла опять
lazzioll
сегодня в 17:11
уже взрослый - пора уже выходить и делать самому разницу. а то будешь как кумир барселонцев прошлый который пешком ходил вдалеке от мяча в важнейших матчах но все деньги на себя стянул, что до сих пор в кризисе клуб финансовом)))
Niagara
сегодня в 17:02
если вспомнить игру Барсы против матрасов в ответке кубка Испании, то им вполне по силам пройти матрасов
Capral
сегодня в 16:58, ред.
Могут пройти, и как не парадоксально, именно в Барсе, я вижу команду, могущую остановить ПСЖ, даже, несмотря на все её кадровые проблемы и тренерские очевидные недочеты... При всем моем безграничном Уважении к Симеоне, но его нестабильность не дает полной уверенности в окончательной победе, а если прижмется к своим воротам будет совсем плохо, его автобус, давно уже не действует так безотказно как прежде. Для Барсы не существует пресловутого понятия чужого поля, а если Атлетико пропустит быстрый гол может и посыпаться. Как же жаль, что нет Рафа, как жаль..............................
Гость
