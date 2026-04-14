Ямаль заверил фанатов, что «Барселона» всё ещё может пройти «Атлетико»

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что команда верит в камбэк во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» в Мадриде. Каталонцы выезжают в столицу Испании с отставанием 0:2 после первой встречи.
«Нужно делать то, что делали весь сезон: бороться за этот клуб и попытаться выйти в полуфинал, — сказал Ямаль. — Мы должны играть так, как умеем: с высокой интенсивностью, не теряя свой стиль. Нельзя считать волшебством возможность восстановить разницу в два мяча. Мы начнем с 0:2, но играть будем так, как всегда».
Форвард подчеркнул, что в его команде много игроков высокого уровня: «Мне повезло играть за "Барселону”, у нас великое количество качественных игроков. Я не думаю, что всё зависит от меня, но если бы так и было — не против. У нас есть несколько футболистов, способных изменить ход игры».
Болельщикам Ямаль пообещал бой до самого финального свистка: «Мы обещаем, что будем бороться до самого конца, отдадим всё ради этого клуба. Нас ждут 90 минут или даже больше, ведь дуэль ещё не окончена. Спасение возможно, поэтому мы здесь».
На мой взляд, из всех, самым достойным выглядит ПСЖ, у этой команды почти нет слабых мест, кроме вратарской линии..........................................
никогда Атлетико близок к вершине Лиги! От души желаю играть
не автобусно-барикадным вариантом, а дома при хорошей поддержке показать добрую,сплачённую, командную игру! Ведь могут когда захотят!!!
