«Реал» подписал 17‑летнего форварда Сантамарию

сегодня, 16:50

«Реал Мадрид» официально завершил трансфер нападающего Франа Сантамарии из клуба «Кастельон». Как сообщил «Кастельон» и подтвердили испанские СМИ, 17‑летний игрок перейдет в мадридский клуб летом и начнет выступления в системе «Ла Фабрика».

В текущем сезоне юноша отметился 15 голами в 32 матчах. За дубль «Кастельона» во Второй федеральной лиге он забил два гола в 15 играх, а в юношеском чемпионате за «Хувениль А» — 13 голов в 17 матчах.

Реал  Кастельон
Перевод с tribalfootball.com Фото: REUTERS
la-respect0
la-respect0
сегодня в 17:56
Реал как-то брал финского напа Марканена , чёт не задалось у бедняги , обратно сплавили
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:19
отличная новость.
хорошо когда испанские гранды замечают молодых талантов, и дают шанс.
будем смотреть. ))
