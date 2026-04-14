«Реал» подписал 17‑летнего форварда Сантамарию

сегодня, 16:50

«Реал Мадрид» официально завершил трансфер нападающего Франа Сантамарии из клуба «Кастельон». Как сообщил «Кастельон» и подтвердили испанские СМИ , 17‑летний игрок перейдет в мадридский клуб летом и начнет выступления в системе «Ла Фабрика».

В текущем сезоне юноша отметился 15 голами в 32 матчах. За дубль «Кастельона» во Второй федеральной лиге он забил два гола в 15 играх, а в юношеском чемпионате за «Хувениль А» — 13 голов в 17 матчах.