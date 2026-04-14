Россия: травмы и болезни | Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Талалаев: «Операция прошла успешно. Сейчас нахожусь на терапии»

сегодня, 18:36

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как себя чувствует после перенесённой операции, а также прокомментировал игру команды в матче с «Пари НН» (2:2) и высказался об ожиданиях от поединка с «Краснодаром».

11 апреля пресс-служба калининградского клуба сообщила, что Талалаев успешно перенёс плановую операцию на желудочно-кишечном тракте. Специалист пока не может руководить командой на поле из-за четырёхматчевой дисквалификации, которая завершится после встречи 25-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Операция прошла успешно. Сейчас нахожусь на терапии. В конце недели будет приниматься решение о выписке, благодарен врачам! Понятно, что сейчас передвигаюсь пока с трудом, но надеюсь, что скоро буду, способен преодолевать расстояния.

Немножко расстроило, что не довели до победы игру с «Пари НН». Опять необязательный гол в концовке. Считаю, что команда сыграла на своём уровне, такие игры бывают. Нижний Новгород забил два момента из двух, больше угроз воротам нашим не создавалось. Обидно терять очки в таких поединках, но это футбол, за это мы его и любим.

Готовимся, несмотря ни на что, к «Краснодару». Уверен в своей команде, в футболистах. В поединках с серьёзным соперником обычно мы даже играем лучше, чем такие поединки, как с махачкалинским «Динамо» и «Пари НН». Удачи всем и до встречи!

Все новости
Осинькин: «Просто катастрофа по травмам была в осенней части чемпионата»
Сегодня, 17:44
Форвард «Балтики» Хиль вернётся в строй через две недели
Сегодня, 11:49
Зобнин рассказал о травме, полученной в матче с «Ростовом»
12 апреля
Челестини рассказал, когда Акинфеев восстановится после травмы
12 апреля
В ЦСКА рассказали о характере травмы защитника Лукина
12 апреля
Агент Самошникова: «Уверен, Илья ещё сыграет в этом сезоне»
11 апреля
Vladimir808
сегодня в 21:47
Здоровья, Тренеру!!!
Анатолий Гуськов
сегодня в 19:45
Специально взял дисквалификацию на время операции. Не отгулы же брать...
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 19:02
А Динамо Махачкала и НН несерьезные соперники.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:49
Выздоровления скорейшего. Как совпало два вынужденных отпуска. Будь спокойнее Андрей. Здоровье надо беречь!
Alex_67
сегодня в 18:47
Выздоравливай, Андрей!!! Ждём возвращения на бровку...
qfvxxph336kj
сегодня в 18:41
Здоровья и скорее к рулю команды...
