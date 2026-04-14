Талалаев: «Операция прошла успешно. Сейчас нахожусь на терапии»

сегодня, 18:36

Главный тренер «Балтики» рассказал, как себя чувствует после перенесённой операции, а также прокомментировал игру команды в матче с «Пари НН» (2:2) и высказался об ожиданиях от поединка с «Краснодаром».

11 апреля пресс-служба калининградского клуба сообщила, что Талалаев успешно перенёс плановую операцию на желудочно-кишечном тракте. Специалист пока не может руководить командой на поле из-за четырёхматчевой дисквалификации, которая завершится после встречи 25-го тура РПЛ с «Краснодаром».