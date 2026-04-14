Тренер «Родины»: «Если выйдем в премьер‑лигу, обязательно позвоним Рамосу!»

сегодня, 19:14

Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался о возможности пригласить защитника Серхио Рамоса в клуб после выхода в РПЛ.

Испанец возглавил московскую команду в сентябре 2025 года. Ранее специалист работал в системе «Севильи».

40‑летний Рамос зимой ушёл из мексиканского «Монтеррея», на данный момент он является свободным агентом. Ранее экс-футболист «Севильи» и мадридского «Реала» выразил желание продолжить карьеру в Европе.

Да, я тоже об этом думал! Если выйдем в премьер‑лигу, обязательно позвоним Рамосу! Наберу ему и скажу: «Серхио, бери майку под четвёртым номером и готовься к стандартам — будем искать тебя в штрафной, все подачи пойдут на тебя». В «Севилье», когда мы работали над этим аспектом, мне часто говорили: «Закрой ноутбук, не ищи новых решений, просто найди Рамоса на стандарте, и всё будет хорошо».

Сейчас в Испании ходят слухи, что Серхио Рамос собирается купить свой клуб. И, похоже, к этому всё идет. Не знаю, закончит ли он тогда игровую карьеру или станет генеральным директором своей же команды.

«Родина» после 28 туров занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 55 очков.

adekvat
сегодня в 19:30
Не зря еще одного шутника Родине сватают, я про Дзюбу.
Гость
