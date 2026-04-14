Президент «Наполи» поделился идеями о серьёзных изменениях правил футбола

сегодня, 19:51

Президент «Наполи» высказал идеи об изменении футбольных правил.

Он считает, что матчи слишком длинные и таймы должны быть сокращены с 45 до 25 минут. В его формате будет учитываться чистое игровое время, а не то, сколько судьи добавляют в конце тайма из-за остановок во время игры. Ему не нравятся длительные паузы, связанные с просмотром VAR , также он не понимает, почему на перерыв требуется 15 минут.

Кроме того, главе итальянского клуба нравится вариант с временным удалением игроков на скамейку запасных (например, на пять минут за менее серьёзное нарушение и на 20 — за более жёсткое). Его идея заключается в том, чтобы создавать больше неудобств для футболистов в ходе текущего матча, а не в будущих играх. Он говорит, что игроки иногда намеренно получают карточки, чтобы предотвратить атаки, без существенного наказания в самой встрече.

Де Лаурентис заявил, что нельзя отменять голы из-за «миллиметровых» офсайдов, сказав, что данную систему нужно существенно изменить.