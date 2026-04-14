Президент «Наполи» поделился идеями о серьёзных изменениях правил футбола

сегодня, 19:51

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказал идеи об изменении футбольных правил.

Он считает, что матчи слишком длинные и таймы должны быть сокращены с 45 до 25 минут. В его формате будет учитываться чистое игровое время, а не то, сколько судьи добавляют в конце тайма из-за остановок во время игры. Ему не нравятся длительные паузы, связанные с просмотром VAR, также он не понимает, почему на перерыв требуется 15 минут.

Кроме того, главе итальянского клуба нравится вариант с временным удалением игроков на скамейку запасных (например, на пять минут за менее серьёзное нарушение и на 20 — за более жёсткое). Его идея заключается в том, чтобы создавать больше неудобств для футболистов в ходе текущего матча, а не в будущих играх. Он говорит, что игроки иногда намеренно получают карточки, чтобы предотвратить атаки, без существенного наказания в самой встрече.

Де Лаурентис заявил, что нельзя отменять голы из-за «миллиметровых» офсайдов, сказав, что данную систему нужно существенно изменить.

Варвар7
сегодня в 20:55
"Нельзя отменять голы из-за «миллиметровых» офсайдов, сказав, что данную систему нужно... перевести хотя бы в дюймы"...)))
CCCP1922
сегодня в 20:46
Надоели уже эти революции...
Drosmo
сегодня в 20:25
"...он не понимает, почему на перерыв требуется 15 минут"

Что-то это мне сильно напомнило)
Bad Listener
сегодня в 20:03, ред.
...играть надо шайбой и клюшкой и забивать в кольцо, при этом движение к кольцу должно производиться зигзагами мимо флажков, а после каждого гола забивший футболист должен стрелять из ружья в мишень, так же если сбитый с ног игрок не встаёт 10 секунд то ему засчитывают поражение, а сбившему дают пояс...
unc3x5sss7z5
сегодня в 19:53
Коньяка выпил и несёт всякую чушь.
Гость
