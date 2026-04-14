Жубал не исключил ухода из «Краснодара» летом

Защитник «Краснодара» рассказал о возможном переходе в другую команду.

Бразилец присоединился к южанам летом 2025 года, перейдя из французского «Осера». В составе «быков» он провёл 12 матчей.

Про зимние новости о том, что может покинуть «Краснодар»

Да, потому что если я не играю, то мне сложно. Мне нужно больше играть. Но я всё понимаю: защита «Краснодара» сейчас очень хорошая.

Мы хороши — выигрываем матчи, но мне, конечно, нужно играть. Теперь я могу поговорить с клубом после сезона, а потом вы всё увидите.

Есть ли конкретные планы на будущее

Я не знаю. Ко мне есть интерес во Франции и во многих других чемпионатах. Мой агент с ними разговаривает, но я не знаю. Может быть, мы увидим это после сезона.

Рассматривает ли переход в другие российские команды

Думаю, нет. Я не знаю, но мы посмотрим.