Маскерано покинул пост главного тренера «Интер Майами», где играет Месси

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано объявил о своём решении уйти с должности главного тренера клуба по личным причинам. Также команду покидает тренерский штаб специалиста.
Аргентинец возглавил коллектив из Флориды в январе 2025 года. Под его руководством «Интер Майами» впервые стал чемпионом МЛС, а также выиграл Восточную конференцию. Кроме того, команда приняла участие в Клубном чемпионате мира, выйдя в плей-офф. «Интер Майами» стал первой командой зоны КОНКАКАФ, победившей представителей из Европы в официальном международном матче.
За «Интер Майами» выступает бывший одноклубник Маскерано по «Барселоне» Лионель Месси.
Но, время все расставить на свои места. Всё тайное, когда-то становится явным ,поживем увидим )
Про Сигала.
Да, пистон он давно.))) У меня нет уверенности в том, что он слил тренера, для этого нужны факты. Но я и не исключаю этого, ввиду того, что Месси человек- злобный и властный, поэтому, исключать, того, что он мог помочь тренеру уйти, нельзя, всё возможно...
Пистон ))))) Аха хах ххх))))
Если обнаружиться что это действительно так, то такой случай только вредит спорту, и игре под названием футбол.
Хотения игрока выше, чем дело тренера?..👎
У меня в детстве был пистолетик с пистонами) И эти пшики "пистончиков" всех пугали😊
Вся его карьера - это борьба. Желаю УДАЧИ Маскерано!
