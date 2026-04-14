Маскерано покинул пост главного тренера «Интер Майами», где играет Месси

сегодня, 20:38

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано объявил о своём решении уйти с должности главного тренера клуба по личным причинам. Также команду покидает тренерский штаб специалиста.

Аргентинец возглавил коллектив из Флориды в январе 2025 года. Под его руководством «Интер Майами» впервые стал чемпионом МЛС, а также выиграл Восточную конференцию. Кроме того, команда приняла участие в Клубном чемпионате мира, выйдя в плей-офф. «Интер Майами» стал первой командой зоны КОНКАКАФ, победившей представителей из Европы в официальном международном матче.

За «Интер Майами» выступает бывший одноклубник Маскерано по «Барселоне» Лионель Месси.

Интер Майами  Маскерано Хавьер  Месси Лионель
Перевод с ФК «Интер Майами» Фото: Соцсети Хавьера Маскерано
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:16
Согласен. Уникальный, гениальный но очень злобный.
Но, время все расставить на свои места. Всё тайное, когда-то становится явным ,поживем увидим )
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 21:58
Может быть, не спорю.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:56
В одном фильме говорили, что предположение - это мать провала!)
Про Сигала.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 21:52
Ну я же не утверждаю, это только предположение, версия...)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:51
Ушёл по просьбе - это выдумки. Друзья по Барселоне пришли и выиграли еще раз!)
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 21:50
Добрый вечер!!!
Да, пистон он давно.))) У меня нет уверенности в том, что он слил тренера, для этого нужны факты. Но я и не исключаю этого, ввиду того, что Месси человек- злобный и властный, поэтому, исключать, того, что он мог помочь тренеру уйти, нельзя, всё возможно...
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:37
Приветствую!
Пистон ))))) Аха хах ххх))))
Если обнаружиться что это действительно так, то такой случай только вредит спорту, и игре под названием футбол.
Хотения игрока выше, чем дело тренера?..👎
У меня в детстве был пистолетик с пистонами) И эти пшики "пистончиков" всех пугали😊
lazzioll
сегодня в 21:27
вообще первый раз слышу, там же начинал какой-то южноамериканец из местного чемпа, я думал он и тренирует или кто похожий из МЛС. ну короче какие-то ноунеймы там тренировали, когда Маскерано добежал даже и не слышал. упустил. ну не справиться с составом Интер Майами с задачами многое говорит какой он тренер
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 21:08
Вот, я и говорю: пришел по просьбе, и ушел по просьбе...)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:06
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 21:04
Пришёл по просьбе Месси, выиграл чемпионат. Значит личные проблемы важнее команды, Хавьер не тот человек, чтобы просто так оставить команду.
Вся его карьера - это борьба. Желаю УДАЧИ Маскерано!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:02, ред.
Захавьерил маскерану)...
chsc3akvrd8t
chsc3akvrd8t
сегодня в 20:51
Какой еще Маскерано? Там Месси тренер...:))))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:49
С чего бы это? Что за личные причины?
Capral
Capral
сегодня в 20:48
Не удивлюсь, если пистон его выжил- это в его стиле, он без конфликтов не может...
Гость
