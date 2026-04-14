Маскерано покинул пост главного тренера «Интер Майами», где играет Месси

сегодня, 20:38

Главный тренер «Интер Майами» объявил о своём решении уйти с должности главного тренера клуба по личным причинам. Также команду покидает тренерский штаб специалиста.

Аргентинец возглавил коллектив из Флориды в январе 2025 года. Под его руководством «Интер Майами» впервые стал чемпионом МЛС , а также выиграл Восточную конференцию. Кроме того, команда приняла участие в Клубном чемпионате мира, выйдя в плей-офф. «Интер Майами» стал первой командой зоны КОНКАКАФ , победившей представителей из Европы в официальном международном матче.

За «Интер Майами» выступает бывший одноклубник Маскерано по «Барселоне» .