Компани поддержал первую женщину-главного тренера в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии» прокомментировал назначение Мари-Луизы Эты главным тренером берлинского «Униона» до конца сезона.

Она стала первой женщиной-главным тренером в Бундеслиге.

Я действительно очень рад! Всегда легко преуменьшить значение таких важных моментов и сказать, что она просто тренер, как и все остальные. Но в конце концов, это нечто особенное, что открывает возможности для молодых женщин, которые чувствуют: «Я тоже могу стать тренером». Это открывает двери! Я желаю ей всего наилучшего! Я только надеюсь, что к ней не будут относиться как к мужчине, проявят больше терпения. Быть тренером – это то, где действительно нужно проявлять больше терпения.