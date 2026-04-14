Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2025/2026

Компани поддержал первую женщину-главного тренера в Бундеслиге

вчера, 22:54

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал назначение Мари-Луизы Эты главным тренером берлинского «Униона» до конца сезона.

Она стала первой женщиной-главным тренером в Бундеслиге.

Я действительно очень рад! Всегда легко преуменьшить значение таких важных моментов и сказать, что она просто тренер, как и все остальные. Но в конце концов, это нечто особенное, что открывает возможности для молодых женщин, которые чувствуют: «Я тоже могу стать тренером». Это открывает двери! Я желаю ей всего наилучшего! Я только надеюсь, что к ней не будут относиться как к мужчине, проявят больше терпения. Быть тренером – это то, где действительно нужно проявлять больше терпения.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 