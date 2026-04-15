Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

ПСЖ с Сафоновым обыграл «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

сегодня, 00:00
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ в гостях обыграл «Ливерпуль» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 72-й минуте забил форвард ПСЖ Усман Дембеле. В дополнительное ко второму тайму время Дембеле оформил дубль. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в старте ПСЖ и сделал 5 сэйвов.

Первый матч между командами закончился победой парижан со счётом 2:0. Таким образом, в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК ПСЖ
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
сегодня в 01:40, ред.
Один тайм из четырёх у ПСЖ был соперник. Хотя парадоксальным образом именно за этот тайм ПСЖ заковыряли половину мячей в противостоянии. По этому последнему тайму можно сказать так бывает, атакуют одни, а забивают другие. Так что результат по игре, но если бы такой Ливерпуль был четыре тайма из четырёх то неизвестно как бы всё сложилось. Ливерпуль показал что Ливерпуль ещё есть в Ливерпуле, разгадка природы кризиса кроется видимо в плоскости их командной психологии. Впрочем как и все сейчас кризисы футбольных команд.
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:09
Я сказал, что она победит, и даже ставкой подтвердил свои слова. Ещё осенью говорил, что в полуфиналах будут Бавария, ПСЖ, Арсенал и Барса. Барса чуть не дотянула, хотя должна была дожимать Атлетов. Но мои Фавориты вполне очевидны-это ПСЖ и Бавария.
25процентный клоун
сегодня в 01:00
Впервые слышу про предсказуемо тью этой ЛЧ. Мне обещали, что Барса камбэкнет
Sergo81
сегодня в 00:59
Не понял вопроса ? Поясните
NFFC
сегодня в 00:59
ПСЖ сильнее, само собой они прошли дальше.
Un_De
сегодня в 00:58
Браво, Матвей. Вывел ПСЖ в полуфинал. Два сейва были ну просто отличные. 1й с последующим спасением от Маркиньоса и 2й, когда Ливерпуль вжал ПСЖ к своим воротам, Матвей спас и тут же в следующей атаке ПСЖ забил. Учитывая игру на Энфилде, погоду и плотность ударов считаю, что мен оф зе матч конкретно сегодня был именно 39 номер парижан.
Sergo81
сегодня в 00:58
Посмотрите мои ставки на эти два вчерашних матча. Эта ЛЧ очень предсказуемая, расклад сил очевиден.
25процентный клоун
сегодня в 00:55
    Sergo81
    сегодня в 00:54
    Я её вычёркиваю прямо сейчас))
    25процентный клоун
    сегодня в 00:52
    Стоп, мы ещё покачто здесь. И прямо сейчас одна из лучших команд ЛЧ Атлетико Мадрида. Как можно её списать???
    Sergo81
    сегодня в 00:50
    У каждого свои фантазии, тем более уже сегодня вечером эти фантазии частично могут или подтвердиться или опровергнуться.
    KSY16
    сегодня в 00:49
    Можете хейтить Мотю сколько угодно но результат на табло.
    Capral
    сегодня в 00:47
      25процентный клоун
      сегодня в 00:47
      Я в очередной раз зазевался от очередных фантазий.... Я столько видел ЛЧ и уважаю этот турнир, чтобы вот такие вещи хоть на 1 процент в всерьёз принимать
      g9zzezarzw4u
      сегодня в 00:44
        Sergo81
        сегодня в 00:43
        Нет у ПСЖ второго состава. Усилить могут реально 3-4 игрока, не больше
        Capral
        сегодня в 00:41
          Sergo81
          сегодня в 00:40
          ПСЖ -Бавария. Они обе достойны финала. И были бы его украшением. А так любая из них закатает условный Атлетико под высокую траву.)
          nzdjqhy8b2jn
          сегодня в 00:40, ред.
          У ПСЖ 2 равноценных состава, как и у Зидана в Реале 2016-2018. У Барселоны и одного нет.
          По Ямалю согласен в плане подстраховки и тылов. Но по Хвиче вы перегибаете , - нет у партнёров никакой нужды страховать его *опочку. Грузин в этом сезоне один из самых полезных и продуктивных у ПСЖ. Хотя конечно Ямаль это другой уровень.
          25процентный клоун
          сегодня в 00:37
          Смысле досрочный финал? Что это такое? Это какая то вирусная фраза с матч тв? Не припомню таких финалов в истории футбола
          25процентный клоун
          сегодня в 00:35
          Ну это если не смотреть матч совсем.
          Париж это матч на зубах вытащил за счёт сплоченности и командной игры.
          Могло и закамбечить, если бы не Сафонов и Маркиньос.
          Дембеле завершил, но класс его выше, чем куча запоротых моментов в двух матча.
          Capral
          сегодня в 00:35
            Sergo81
            сегодня в 00:35
            Кто бы мог подумать ещё зимой, что Матвей внесёт свой ощутимый вклад в выход ПСЖ в 1/2 финала. Следующая стадия-досрочный финал. Жаль
            shur
            сегодня в 00:35
            ....Париж явный фаворит Лиги, с победой!!!
            Capral
            сегодня в 00:32
            грузину до Ямаля- как раком до Китая. Но у грузина преимущество- за его спиной супер партнеры, которые всегда и везде подстрахуют его задницу, а Ямаль, если ошибется, страховать некому. ПСЖ играет в элитный, организованный футбол, а Флик- в пацанский футбол, говорю об этом второй год. Не знаю как кацо играл во 2-м тайме, но в 1м тайме ничего особенного, тормозил атаку и передерживал мяч, как обычно ...
            Nenash
            сегодня в 00:27
            Париж на классе.. Ну и Дембеле..
            25процентный клоун
            сегодня в 00:26
              25процентный клоун
              сегодня в 00:24
              Хвича дал щелчок Ямалю, прям больно больно.
              Всё гениальное просто, но дошерак всё усложняет, а Хвича скромно вывел ПСЖ в полуфинал.
              Браво, Энрике
              Capral
              сегодня в 00:19
              А что грузин показал особенного? По первому тайму ничего, путался в своих ногах, шел в дриблинг и терял мяч...
              sv_1969
              сегодня в 00:15
              УВ модераторы...если вас не устраивает мое присутствие на сайте, то просьба удалить мои два ака. Я итак захожу 2-3 раза в сутки и бросил играть из-за клонов. Ну не увидит на месте со моему рекламу и на сутки забанили. Надо проще относиться к людям. Если что то пожизненно банить это не по мне. Проходили уже.
              Гость
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               