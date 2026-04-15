ПСЖ с Сафоновым обыграл «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ПСЖ в гостях обыграл «Ливерпуль» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 72-й минуте забил форвард ПСЖ Усман Дембеле. В дополнительное ко второму тайму время Дембеле оформил дубль. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в старте ПСЖ и сделал 5 сэйвов.