«Атлетико» уступил «Барселоне», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

сегодня, 00:00
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Атлетико» проиграл «Барселоне» в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов (1:2).

На 4-й минуте каталонский клуб вышел вперёд — голом отметился Ламин Ямаль. Удвоил преимущество «сине-гранатовых» Ферран Торрес на 24-й. Адемола Лукман на 31-й сократил отставание мадридской команды в счёте. На 79-й гости остались в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии.

По сумме двух игр «Атлетико» победил 3:2 и вышел в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».

Все новости
ПСЖ с Сафоновым обыграл «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Сегодня, 00:00
Дубль Окафора принёс «Лидсу» победу над «Манчестер Юнайтед»
13 апреля
«Фиорентина» одолела «Лацио» в игре Серии А
13 апреля
«Родина» переиграла «Факел» в поединке Первой лиги
13 апреля
«Динамо» на последних минутах вырвало победу у «Акрона» в матче РПЛ
13 апреля
Дубли Тюрама и Думфриса принесли «Интеру» победу над «Комо»
12 апреля
Bombon
Bombon ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:47
Врядли. У судей была задача не пустить Барсу дальше. Никто бы здесь ничего не изменил. Да и потом при Флике Барсе в ЛЧ все равно ничего не будет светить. Его высокая линия обороны проваливается постоянно. Просто в топ-матчах это заметно больше, т.к. это завершается либо голами, либо удалениями. Араухо критикуют, что он не понимает тактику Флика. Кубарси понимает, но уже 2 ЛЧ подряд удаляется. Провал за провалом в каждом матче. Но Флик выводов не делает и не сделает. Но в Барсе защитники низкого уровня. Они и в низком блоке косячить будут. Один раз он пробовал сыграть иначе. В финале суперкубка. И Барса выйграла. Но дальше вернулся к своей тактике. Его тактика может работать только при быстрых ЦЗ, которые могут догнать напов после провала высокой линии. Но в нынешней Барсе все очень медленные. И Бастони ничего не исправит. Он тоже медленный. Единственный, кто подойдет под его тактику - Ван де Вен. Этот любого напа догонит. Но он травматичный и Тоттенхем его врядли дешево отдадут.
Apsny
Apsny
сегодня в 01:47, ред.
Слабая команда во всех компонентах, Педри вообще ни о чем, из-за него пришёл гол, куча потерь, ни одного осмысленного паса
Sergo81
Sergo81 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:21
С Рафом прошли бы Атлетов на 99% . Не вовремя выбыл
Bombon
Bombon ответ aws6vw3a5fej (раскрыть)
сегодня в 01:17
То что Арсенал раздавит Атлетико я фактически не сомневаюсь. Только сейчас Арсенал немного сдал. А в финале, скорее всего, Арсенал сойдется с Баварией или ПСЖ. Пройдет Реал Баварию или нет - не важно. Против такого ПСЖ шансов у Реала практически 0. А если в финале встретятся ПСЖ и Арсенал, то там шансы у Арсенала минимальны.
Un_De
Un_De
сегодня в 01:03
2 похожих сценария, наказание за высокую линию. Философия забить больше соперника кнч хорошая, но как оказалось, не всегда рабочая
25процентный клоун
25процентный клоун ответ KSY16 (раскрыть)
сегодня в 01:03
Вот уже пошли здравые посты. Хотя это актуально было и до этого матча.
Но прогнозы дело не благодарные, а удачи им пожелаю. Они остановили очень сильного соперника.
aws6vw3a5fej
aws6vw3a5fej ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:02, ред.
Согласен на 200%. Английская бездарщина, которая мнит из себя первую лигу мира, обделалась в ЛЧ второй сезон подряд похлеще грудничка в памперсе. Поэтому УЕФА подспудно создаёт условие для прохода Арсенала в финал, подставляя для них примитивных Атлетов, которых пушкари просто раздавят. С Барселоной Арсеналу было бы очень грустно... Не факт, что пушкари слабее каталонцев, но была бы как минимум борьба, а матрасы - это просто груша для бритья Арсеналу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:59
    Bombon
    Bombon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:57
    Я знаю что Барса не выйграет ЛЧ еще лет 5-7 минимум. Пока будут у руля Лапорта и Деку точно. Потом новому президенту еще надо будет время разгрести за Лапортой. Денег нет совсем. Такой состав не сможет этого. Я думаю о том, что разбегутся более-менее яркие игроки. Им нужно бороться за ЛЧ, а не вылетать каждый раз. Уже этим летом может уйти Кунде. И скорее всего уйдет. Даже если не за трофеями, то за деньгами. Затем Ямаль и Педри. Рафа тоже может в Аравию уехать. Он уже не молод, так что надо заработать на пенсию. Зато останутся Тер Штеген, Фати, Левандовский и другой балласт.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:54
    Примитивная игра не может забить больше голов, чем все в Лиге.
    А Барселона одна из самых забиваемых и Ямал бомбардир. Это факты!
    А у других чисто фантазии, домыслы, слухи...
    KSY16
    KSY16
    сегодня в 00:52
    Атлетико может взять эту ЛЧ.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:50
    Факт 100%. Барселона и 4:0 отыгрывала, и сегодня могли, но слегка не фартануло.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:50
    завтра расквитаемся)))))
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    А вот в финале с МЮ красные забили гол из офсайда. В момент паса на Руни игрок стоял в офсайде. И судьи моментально зрение потеряли.
    Для того чтобы выиграть такие большие матчи, Барселоне нужно быть на голову сильнее.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Hamman (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Ламин полезен в каждой игре!
    Он в свои 18 создаёт гораздо больше моментов, чем люблй топ игрок Европы.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Не факт, что Реал вылетит. В отличии от Барсы, они умеют терпеть и выжидать свой момент, тем более там разрыв минимальный. Это единственный турнир, где у них есть реальные шансы
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Drosmo (раскрыть)
    сегодня в 00:44
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Drosmo (раскрыть)
      сегодня в 00:42
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ Bombon (раскрыть)
        сегодня в 00:41
        Это твое мнение и я его уважаю)
        У меня, как и у многих болельщиков Барсы были вопросы, особенно в первой игре, но кого это сейчас волнует?)
        Bombon
        Bombon ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 00:40
        Теперь уже точно. Денег на него не будет. А после первого матча, где он запорол все что можно и нельзя стало ясно всем, что для бестолкового лавочника, который порет моменты у него слишком большая зарплата
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 00:40
          Hamman
          Hamman ответ Agamaga005 (раскрыть)
          сегодня в 00:40
          Завтра будет завтра. А сегодня бесполезный Ламин Ямал
          Nenash
          Nenash
          сегодня в 00:40
          Барса сыграла лучше, чем предполагалось. Незабитый гол и травма Фермина, слабая игра Педри - не дала Барсе совершить задуманное.. Ямаль очень хорош, но его на весь матч не хватило. Флику надо было выпускать Бальде, а не Рэшфорда.. Живинькая игра, как обычно, между этими командами.. ☝️
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
          сегодня в 00:39
            Agamaga005
            Agamaga005
            сегодня в 00:38
            Из этой пары победитель в любом случае не выиграет ЛЧ.
            Тем более Атлетико.
            ПСЖ, Бавария фавориты турнира. Сливочным завтра на выход!
            И очередной сухой сезон с Мбаппе.
            Но "бесполезный" у них Ламин Ямал.
            Drosmo
            Drosmo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
            сегодня в 00:38
            Если у вас другое мнение и другое видение этого матча, это ваше право. Но убеждать меня в том, что я не смотрел матч, - это как минимум глупо. Научитесь принимать и уважать чужое мнение, а не только своё.
            Bombon
            Bombon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
            сегодня в 00:38
            Можно не говорить про него. Но то, что судьи сделали все, чтобы Барса не прошла - факт.
            ABir
            ABir
            сегодня в 00:37
            Матрасники поднагатили извечному сопернику по Ладно Лиге.
            Bombon
            Bombon ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
            сегодня в 00:37
            А что в прошлом матче с Баварией? Такой же момент на Олиссе. А судья тот же. Так как так-то?
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ Bombon (раскрыть)
            сегодня в 00:35
            Я не хочу говорить про судейство)
            Гость
