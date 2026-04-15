«Атлетико» уступил «Барселоне», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Атлетико» проиграл «Барселоне» в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов (1:2).
На 4-й минуте каталонский клуб вышел вперёд — голом отметился Ламин Ямаль. Удвоил преимущество «сине-гранатовых» Ферран Торрес на 24-й. Адемола Лукман на 31-й сократил отставание мадридской команды в счёте. На 79-й гости остались в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии.
По сумме двух игр «Атлетико» победил 3:2 и вышел в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».
Если кратко по игре, то Барса сама виновата в том, что не прошла дальше. Атлетико ошибался довольно часто и грубо, особенно в первом тайме, но подопечные Флика смогли воспользоваться далеко не всеми ошибками соперника. Ямаль конечно хорош, у пацана безмерный потенциал.
Атлетико же вышли играть в очень прагматичный и предсказуемый, можно сказать канонический футбол Симеоне, - глубокая оборона и по возможности быстрые контратаки. Среди матрасников хотелось бы отметить старичка Гризмана. Сегодня он был мозгом команды, и раздавал шикарные передачи.
Атлетико с победой и проходом в полуфинал. Ну а каталонцы сегодня играли достойно, просто не смогли довершить начатое.
