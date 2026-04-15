«Атлетико» уступил «Барселоне», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

1776200455

сегодня, 00:00

«Атлетико» проиграл «Барселоне» в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов (1:2).

На 4-й минуте каталонский клуб вышел вперёд — голом отметился Ламин Ямаль. Удвоил преимущество «сине-гранатовых» Ферран Торрес на 24-й. Адемола Лукман на 31-й сократил отставание мадридской команды в счёте. На 79-й гости остались в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии.

По сумме двух игр «Атлетико» победил 3:2 и вышел в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».