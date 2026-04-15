«Ньюкасл» объявил о подписании 16-летнего эквадорца

1776201951

сегодня, 00:25

«Ньюкасл» объявил о заключении сделки по переходу вингера Йохана Мартинеса из «Индепендьенте дель Валье».

16-летний эквадорец официально станет футболистом английского клуба летом 2027 года, когда ему исполнится 18 лет.

Мартинес входил в состав юношеской команды «Индепендьенте дель Валье», которая в декабре 2025 года стала победителем чемпионата Эквадора среди команд до 17 лет.

На международном уровне он в настоящее время выступает за сборную Эквадора на чемпионате Южной Америки среди команд до 17 лет, где отметился забитым мячом в недавнем поединке с Чили, благодаря чему его команда вышла в полуфинал.