Рафинья раскритиковал судейство после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

сегодня, 08:38
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Вингер «Барселоны» Рафинья, пропускавший матч из-за травмы, жестко прокомментировал работу судейской бригады во главе с Клеманом Тюрпеном после вылета команды из Лиги чемпионов от «Атлетико» (2:3 по сумме двух встреч).

Я считаю, что этот матч у нас попросту украли. Работа судей была крайне проблемной, а их решения — за гранью понимания. Соперник совершил огромное количество фолов, однако арбитр не вынес ни одного предупреждения. Мне сложно понять, чем продиктовано такое нежелание давать «Барселоне» победить. Было тяжело осознавать, что для успеха нам требуется прилагать втрое больше усилий, чем обычно. Единичную ошибку судьи еще можно понять, но когда это повторяется в двух матчах подряд, возникают серьезные вопросы.

Drosmo
Drosmo ответ 952re5ge7huv (раскрыть)
сегодня в 09:28
Ну вы же поддержали слова Рафиньи, который говорил именно за Барселону, что им бедным и несчастным никто не даёт играть и все засуживают. Вот я и ответил тоже по поводу Барсы.
Икарус
Икарус
сегодня в 09:27
Если барсу не тащат, как в 09, или в 15, то судейство действительно, в пользу соперника.
shur
shur ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 09:26
.....наоборот, Я похвалил, тут кто то сильно желчью поливает,от не знания предмета и беспомощьности,не обращай внимания, хорошего дня!!!
Drosmo
Drosmo ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:25, ред.
Опечаточка вышла, прошу пардона) Исправил.
952re5ge7huv
952re5ge7huv ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 09:24, ред.
Причем тут Барса то ? Арсенал тащат в финал. Остальные - расходный материал. Для чего тащат ? Уже написано.
shur
shur ответ xeub8t3y7msr (раскрыть)
сегодня в 09:23
....Избранный =))))))))))))))))))))))))))))))))))))) И сайт твой, массон???????????!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 09:22
...хорошо сказал, сегодня мы её с "почтением" Берса называть будем, в этом что то есть...!!!
xeub8t3y7msr
xeub8t3y7msr ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:22
Расслабься. Пост не для всех.
Drosmo
Drosmo ответ 626tphsj6fgk (раскрыть)
сегодня в 09:21, ред.
Для Барселоны так же расстелают соперников, причём два сезона подряд. А она даже с такими соперниками не способна хотя бы в финал залететь, не говоря уже о победе в турнире.

Двайте сравним ветку в которую попала Барселона, с веткой, в которую попали остальные топ-клубы из топ-5 чемпионатов.
У Барселоны из соперников: Ньюкасл, Атлетико, Тоттенхэм, Будё-Глимт, Спортинг, Байер, Арсенал. Из серьёзных соперников всего 2: Арсенал и Атлетико. Остальные команды больше уровня ЛЕ и ЛК.

А теперь ветка вторая ветка: ПСЖ, Челси, Галатасарай, Ливерпуль, Реал, Ман Сити, Аталанта, Бавария. Только Аталанту и Галатасарай можно назвать относительно слабыми как для ЛЧ командами.

В прошлом году было то же самое. Так что если кому и жаловаться на сложную сетку, так уж точно не Барсе, которую второй сезон к ряду в ЛЧ держат в тёплой ванне, и создают максимально благоприятные и тепличные условия.
shur
shur ответ bq45u3fvtazw (раскрыть)
сегодня в 09:19
....умник,белокаменная тут причём, за Родину........!!!!
112910415
112910415
сегодня в 09:19
такова жизнь
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:18
....я то знаю ,что это за маска!!!!
bq45u3fvtazw
bq45u3fvtazw ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:18
... а ещё в Москве живёшь! (facepalm )
shur
shur ответ 42hr5bxwmaf3 (раскрыть)
сегодня в 09:15
....Ещё массонов обвини,экспертный наш!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ g85m4s87ud4f (раскрыть)
сегодня в 09:15
Макс, помнишь как в "Карнавальной ночи"- Маска- я тебя знаю!!!
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
42hr5bxwmaf3
42hr5bxwmaf3
сегодня в 09:14
Тем , кто читает абы как, повторяю. Судья в поле - не судья. Это лицо, которое выполняет установку на итоговый счёт. Его задача вуалировать цель.
shur
shur ответ g85m4s87ud4f (раскрыть)
сегодня в 09:14
....убогий ?! Так обыгрывай! Судьи не дают, решай! Делай что нибудь, хэр Флик ???????!!!!!!!!!!!
g85m4s87ud4f
g85m4s87ud4f ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:10, ред.
Открой глаза.
Семён и его убогий по футбольным меркам Атлетико - лишь часть расклада для прохода пушкарей в финал.
Будет Атлетико лучше Арсенала играть, станут раздавать кк уже Атлетам или ставить в их ворота пенальти. А будет Арсенал сильнее матрасников по факту, так УЕФА ещё удобнее, - меньше палева.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:06, ред.
Ну раз судьи виноваты в ваших поражения то вы всегда будете проигрывать, от вас это теперь не зависит
shur
shur
сегодня в 09:04, ред.
.....что остаётся парню,который душу вкладывал в Лиговскую копилку "Барсы", горевать,обвинять,претензировать,расстраиваться, сказал
Симеоне и усмехнулся, а потом чмокнул Антуана!!!
626tphsj6fgk
626tphsj6fgk
сегодня в 08:58, ред.
Футбол умер. Счёт и общий результат выносится в кабинетах, а уже на поле ВАР и судья его корректируют, "как положено". Народ же на трибунах и у экранов держат за дураков, которые реально болеют и ни о чём не догадываются.

Рафинья правильно сказал насчёт того, что надо быть втрое сильнее соперника, чтоб обратить матч в свою пользу. Английское лобби в УЕФА реально делает погоду. Арсеналу до финала расстелили соперников на загляденье: Байер, Спортинг, Атлетико. Для чего ? А чтоб опять кэф мудреный от АПЛ поднять и 10 команд в ЛЧ впарить. Чем хуже англичане играют, тем больше их представителей в турнире. Немудрено, что Суперлига им не нужна. Они уже купили ЛЧ.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 08:51
Если бы Ольмо с Ферраном реализовали свои моменты , то о судье никакой речи не было , а так , ну немного подсуживал Атлетико
tp24hbjge9f7
tp24hbjge9f7
сегодня в 08:47
Нечего пенять на судей, после 0-2 все было в руках Бвпселоны.
Capral
Capral
сегодня в 08:47
То, что судья, с помощью мелких мерзостей мешал Барсе играть- факт однозначный. Но, если предельно откровенно, то авантюрный футбол Флика, и в прошлом сезоне и в этом, победы в ЛЧ недостоин. Я говорил перед игрой, что надеюсь на общую победу Барселоны, потому что, кроме этой команды, никого не вижу, кто мог бы остановить ПСЖ. Но, видимо ошибся. Жаль.
Гость
