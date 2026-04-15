Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоЛига чемпионов 2025/2026

Слот о судействе: «Слишком много решений принимаются не в нашу пользу»

сегодня, 09:08
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот выразил недовольство судейским решением в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:2). На 64-й минуте встречи при счете 0:0 главный арбитр Маурицио Мариани назначил пенальти за контакт защитника парижан Уилльяма Пачо с полузащитником Алексисом МакАллистером, однако отменил решение после вмешательства VAR.

Учитывая ход текущего сезона, я не удивлен: слишком много решений принимается не в нашу пользу. Логика проста: если бы арбитр изначально не указал на точку, VAR бы не стал вмешиваться в этот эпизод. Подобное судейство в этом году для меня не новость — мы сталкиваемся с этим не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Bad Listener
сегодня в 09:09, ред.
О, ещё один кто не может признать что провалил три из четырёх таймов, может быть если бы у Слота была команда чуть подольше результат был бы другим. Раздражает это неумение смотреть неприятным фактам в лицо. А пока не посмотришь и изменить ничего не получится. А вообще пора принимать ставки, думаю Арбелоа сегодня тоже выбьет 3 из 3 обвинений судейства. Только тренер Спортинга думаю на судей пинять не станет, хотя кто знает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 