Слот о судействе: «Слишком много решений принимаются не в нашу пользу»

Главный тренер «Ливерпуля» выразил недовольство судейским решением в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:2). На 64-й минуте встречи при счете 0:0 главный арбитр назначил пенальти за контакт защитника парижан с полузащитником , однако отменил решение после вмешательства VAR .

Учитывая ход текущего сезона, я не удивлен: слишком много решений принимается не в нашу пользу. Логика проста: если бы арбитр изначально не указал на точку, VAR бы не стал вмешиваться в этот эпизод. Подобное судейство в этом году для меня не новость — мы сталкиваемся с этим не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ .