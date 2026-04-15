Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

Сафонов: «В целом я доволен своей игрой в матче против „Ливерпуля“»

сегодня, 09:23
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0, 4:0 по сумме двух встреч).

Мы довольны результатом, несмотря на крайне непростой характер встречи. Нам удалось продемонстрировать нацеленность на победу, что имело ключевое значение. Выход в полуфинал подарил коллективу массу эмоций, сейчас в раздевалке праздничная атмосфера. Безусловно, не обошлось без ошибок, но в целом я доволен своей игрой. Полагаю, мой долг — выручать команду в нужные моменты, и надеюсь, что сегодня мне это удалось.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
9tm9tkhxpnkn
сегодня в 09:53
Красавчик, когда надо выручает
mnu428vk237c
сегодня в 09:28
А вот многие недовольны, что ты сыграл хорошо. И я даже знаю кто конкретно.
Vahidlapsha
сегодня в 09:27
Победа имени Сафонова, большие европейские матчи его среда обитания, в финале будет блистать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 