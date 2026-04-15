Сафонов: «В целом я доволен своей игрой в матче против „Ливерпуля“»

Российский голкипер ПСЖ подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0, 4:0 по сумме двух встреч).

Мы довольны результатом, несмотря на крайне непростой характер встречи. Нам удалось продемонстрировать нацеленность на победу, что имело ключевое значение. Выход в полуфинал подарил коллективу массу эмоций, сейчас в раздевалке праздничная атмосфера. Безусловно, не обошлось без ошибок, но в целом я доволен своей игрой. Полагаю, мой долг — выручать команду в нужные моменты, и надеюсь, что сегодня мне это удалось.