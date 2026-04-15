Лукаку может быть выведен из состава «Наполи» и выставлен на трансфер

сегодня, 09:55

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку может быть выведен из состава команды до завершения текущего сезона.

В марте 32-летний бельгиец без согласования с клубом уехал в Антверпен для лечения воспаления тазобедренного сустава. Пресс-служба неаполитанцев уже анонсировала возможные санкции.

Будущее игрока решится по итогам переговоров с главным тренером Антонио Конте и спортивным директором Джованни Манной. В случае неудачи бельгиец будет отстранен от тренировочного процесса.

Кроме того, клуб планирует выставить футболиста на трансфер в летнее межсезонье.

Президент Бразилии поддержал возвращение Неймара в сборную к ЧМ-2026
Сегодня, 09:17
Министр спорта заявил, что посредственные легионеры в чемпионате не нужны
Вчера, 21:54
ОфициальноСафонов в 15-й раз подряд выйдет в стартовом составе ПСЖ
Вчера, 20:59
Челестини: «Мойзес вышел с желанием помогать команде, это самое важное»
12 апреля
Мойзес впервые сыграл за ЦСКА после отбытия дисциплинарного наказания
12 апреля
Анчелотти заявил, что 41-летний Тиаго Силва может поехать на ЧМ-2026
11 апреля
u7u4zf54my3h
сегодня в 13:21
Он уже не желает играть, а как и Погба желает просто получать деньги.
4vfezjc3d98a
сегодня в 11:33
Когда то грань должна была настигнута..... вытурят его в за шею...
112910415
сегодня в 10:43
допрыгался, однако !
Romeo 777
сегодня в 09:56
Этот нытик и вечно не довольный, годы идут, а он не взрослеет.
