Лукаку может быть выведен из состава «Наполи» и выставлен на трансфер

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку может быть выведен из состава команды до завершения текущего сезона.
В марте 32-летний бельгиец без согласования с клубом уехал в Антверпен для лечения воспаления тазобедренного сустава. Пресс-служба неаполитанцев уже анонсировала возможные санкции.
Будущее игрока решится по итогам переговоров с главным тренером Антонио Конте и спортивным директором Джованни Манной. В случае неудачи бельгиец будет отстранен от тренировочного процесса.
Кроме того, клуб планирует выставить футболиста на трансфер в летнее межсезонье.