Лукаку может быть выведен из состава «Наполи» и выставлен на трансфер

1776236154

сегодня, 09:55

Форвард «Наполи» может быть выведен из состава команды до завершения текущего сезона.

В марте 32-летний бельгиец без согласования с клубом уехал в Антверпен для лечения воспаления тазобедренного сустава. Пресс-служба неаполитанцев уже анонсировала возможные санкции.

Будущее игрока решится по итогам переговоров с главным тренером и спортивным директором Джованни Манной. В случае неудачи бельгиец будет отстранен от тренировочного процесса.

Кроме того, клуб планирует выставить футболиста на трансфер в летнее межсезонье.