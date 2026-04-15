Суд по делу о смерти Марадоны возобновился в Аргентине

сегодня, 11:41

В суде Сан-Исидро начались повторные слушания по делу о гибели Диего Марадоны. Процесс стартовал с нуля после смены судейского состава из-за процедурных нарушений.

Обвинение предъявлено восьми медработникам, включая врача Леопольдо Луке. Прокуратура утверждает, что домашняя госпитализация была «жестокой и губительной», а подсудимые игнорировали критическое состояние футболиста. По версии следствия, смерти можно было избежать при надлежащем уходе.

В деле примут участие более 100 свидетелей. Фигурантам грозит от 8 до 25 лет тюрьмы за непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Марадона скончался 25 ноября 2020 года от сердечной недостаточности.

Все новости
Хамес Родригес оправдан по делу об уклонении от налогов в Испании
13 апреля
Официально«Ботафого» подал в суд на «Лион» из-за долга
05 апреля
Смолов о прекращении дела: «Спасибо суду, что разобрались в ситуации»
03 апреля
Уголовное дело в отношении Смолова прекратили по причине примирения сторон
03 апреля
Заседание по делу Смолова перенесено на пятницу
01 апреля
Смолов надеется на благополучное завершение по делу о драке в «Кофемании»
01 апреля
